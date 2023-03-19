  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Перебросил голкипера. Нападающий Черноморца красиво удвоил преимущество в матче против Ингульца – ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Перебросил голкипера. Нападающий Черноморца красиво удвоил преимущество в матче против Ингульца – ВИДЕО

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард забил в третьем подряд поединке.

Перебросил голкипера. Нападающий Черноморца красиво удвоил преимущество в матче против Ингульца – ВИДЕО

Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 18-го тура чемпионата Украины "Ингулец" принимает "Черноморец".

Счет был открыт на второй минуте усилиями Хадида, который реализовал пенальти. На 40-й минуте до забитого гола израильтянин добавил еще и ассист.

Хадида отдал пас на Алефиренко, тот увидел, что голкипер вышел из ворот и перекинул его.

Украинский нападающий забил в третьем матче подряд. Интересно, что эти три поединка стали как раз дебютными для Алефиренко в составе одесситов.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция
yellow-arrow
Ингулец - Черноморец 1:2. Григорчук поймал попутный ветер
yellow-arrow
Попытка реабилитации. Текстовая трансляция матча Шахтер - Рух
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Данил Алефиренко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде