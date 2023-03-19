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Перебросил голкипера. Нападающий Черноморца красиво удвоил преимущество в матче против Ингульца – ВИДЕО
Форвард забил в третьем подряд поединке.
Фото: ФК Чорноморець / Автор невідомий
В рамках 18-го тура чемпионата Украины "Ингулец" принимает "Черноморец".
Счет был открыт на второй минуте усилиями Хадида, который реализовал пенальти. На 40-й минуте до забитого гола израильтянин добавил еще и ассист.
Хадида отдал пас на Алефиренко, тот увидел, что голкипер вышел из ворот и перекинул его.
Украинский нападающий забил в третьем матче подряд. Интересно, что эти три поединка стали как раз дебютными для Алефиренко в составе одесситов.
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