Перебросил голкипера. Нападающий Черноморца красиво удвоил преимущество в матче против Ингульца – ВИДЕО

В рамках 18-го тура чемпионата Украины "Ингулец" принимает "Черноморец".

Счет был открыт на второй минуте усилиями Хадида, который реализовал пенальти. На 40-й минуте до забитого гола израильтянин добавил еще и ассист.

Хадида отдал пас на Алефиренко, тот увидел, что голкипер вышел из ворот и перекинул его.

Украинский нападающий забил в третьем матче подряд. Интересно, что эти три поединка стали как раз дебютными для Алефиренко в составе одесситов.