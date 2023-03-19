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Дришлюк: Задача у нас была одна – набрать три очка. Нам это удалось
Кирилл рад победе в матче с киевлянами
Фото: ФК Олександрія
Игрок луганской "Зари" Кирилл Дришлюк поделился мнениями после победной игры с киевским "Динамо" (1:0) в 18-м туре чемпионата Украины:
– Это заслуженная победа. У нас были моменты, чтобы забивать еще. Как до матча нам говорил наш главный тренер, на такие игры дополнительно настраиваться не нужно. Для любого футболиста этот праздник – сыграть с "Динамо". Задача у нас была одна: набрать три очка. Нам это удалось.
– Ты недавно присоединился к "Заре". Как приняли тебя в команде?
– Некоторых ребят я знал, ведь пересекались в сборной. Приняли меня очень хорошо. Коллектив у "Зари" очень дружен.
– Трудно было все 90 минут играть против "Динамо" после паузы, которая у тебя была до этого?
– Физически все было хорошо. Лишь сначала было немного тяжеловато, но потом разбегалось.
– Впереди у "Зари" много сложных матчей. Какое настроение на них?
– Мы серьезно настраиваемся на каждый очередной поединок, играем только на победу с любым соперником. У нас одна цель, и мы к ней двигаемся, – сказал Дришлюк.
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