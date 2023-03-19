Колос - Минай 0:1. Контратаки и немного фарта - рецепт важной победы

Из-за вспышки вирусной инфекции в прошлом туре Владимир Шаран был вынужден перейти на схему с тремя центральными защитниками. В итоге "Минай" сыграл вничью с "Александрией". Тактика, похоже, понравилась главному тренеру, ведь и в Коваливке он сыграл в той же формации, правда, вместо Мельника и дисквалифицированного Горина с первых минут вышли Немчанинов и Чуев, посреди действовал Кравчук. Булеза и Гончар должны были закрывать фланги, в центре действовали Шишка и Витенчук. А вот в атаке не оказалось Вишневского, в центр сместился Твердохлиб, тогда как на его позиции чуть ниже справа действовал Гечев. Дополнил атакующую тройку Воробчак.

Наставник "Колоса" Ярослав Вишняк после матча с "Рухом" говорил, что его соперник не заслуживал поражения. Тем не менее, три добытых очка во Львове позволяли коваливцам с оптимизмом смотреть в сторону пятого места. Чтобы продолжить победную серию, тренерский штаб "Колоса" решил использовать тот же состав, что и неделю назад: Волынец в рамке, Кравченко, Чоботенко, Гончаренко и Емец – линия защиты, Богданов с Ориховский – центральные хавбеки, Болбат – как свободный художник, Смирный – атакующий хавбек, которого больше тянуло к правому флангу, и пара форвардов – Безбородько и Исаенко.

Понятно, что "Колос" считался фаворитом и должен был идти вперед уже с первых минут. Вот только традиционно для этого сезона коваливцы не поражали в изобретательности. Да и справедливости ради стоит заметить, что "Минай" защищался спокойно и умело. В результате, в первом тайме хоть хозяева и владели больше мячом, но интереснее выглядели гости.

Собственно, первый выпад закарпатцев привел к забитому голу. На 9-й минуте Твердохлиб шел напролом по центру и уже пробил слета с метров 10-ти, но в последний момент Гончаренко успел подставить ногу. Угловой выполнил Воробчак, а Кравчук с линии вратарской выиграв верховую борьбу головой, пробил точно под стойку.

Достаточно быстро "Минай" мог и удвоить преимущество, но выскочивший на свидание с Волынцем после паса Твердохлиба Гечев не смог переиграть голкипера (классный сейв). Еще раз Булеза опасно простреливал с левого фланга, а Твердохлиб сумел подставить ногу, однако мяч полетел в место, где находился Волынец.

И только в последние 10 минут первого тайма "Колос" создал нечто опасное у ворот Бандуры. В частности, Ориховский мог и сравнять после стенки с Безбородько в районе левого угла штрафной площадки, но Павел, пробив низом, попал в дальнюю штангу. Еще раз киперу "Миная" пришлось постараться, чтобы достать мяч после подачи-удара с углового.

После перерыва вместо Исаенко, которому было очень тяжело бороться с фактурными центральными защитниками "Миная", вышел Лысенко. "Колос" стал чаще бить с дальнего расстояния, в том числе со стандартов, однако снова закарпатцы выглядели острее. В районе 60-й минуты перехват в центре поля привел к выпаду 3 в 1, но Гечев отдал неудобный пас на Твердохлиба, поэтому его удар не получился опасным.

Расплата могла произойти мгновенно. Поперечный пас в штрафную от Емца принял Лысенко – Владимир первый раз пробивает в стойку, добивает – Бандура принимает на себя, еще одно добивание от Ориховского, и снова голкипера "Миная" спасает! Проходит еще несколько минут и Лысенко стреляет слета после заброса из глубины поля – выше ворот.

В какой-то момент показалось, что "Минай" начал проседать в физическом плане. Но постоянные рывки Твердохлиба с Гечевым, а также подключение Булезы держали в напряжении защиту "Колоса" и разбивали попытки коваливцев зажать гостей на их половине поля. Полумоменты, конечно, возникали, но реальными шансами на гол их назвать трудно. "Минай" выстоял и существенно улучшил свое турнирное положение. Перспективы "Колоса" вмешаться в борьбу за место в еврокубках оказались иллюзией.

Vbet лига. 18 тур

19 марта. Коваливка. Стадион Колос

"Колос" – "Минай" 0:1

Гол: Кравчук 9

"Колос": Волынец – Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Емец – Смирный (Ильин 56), Богданов, Ориховский (Велетень 78), Болбат (Мякушко 66) – Исаенко (Лысенко 46), Безбородько (К.Попов 78)

Тренер: Ярослав Вишняк

"Минай": Бандура – Гончар, Немчанинов, Кравчук, Чуев (Мельник 89), Булеза – Гечев, Шишка (Петько 79), Витенчук, Воробчак (Рогозинский 90+3) – Твердохлиб

Тренер: Владимир Шаран

Арбитр: Виталий Романов

Предупреждения: Емец 19, Ориховский 29, Безбородько 40, Кравченко 65 – Немчанинов 24