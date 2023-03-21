Официально: Анатолий Бессмертный возглавил ФК Львов

Во вторник, 21 марта, ФК "Львов" официально объявил о новом главном тренере команды.

Вместо Олега Дулуба команду принял Анатолий Бессмертный. Новому главному тренеру будет помогать Роман Пахолюк.

Отметим, что Дулуб ранее уже возглавлял "Львов" – работал с командой с марта по август 2021 года. Под руководством Анатолия Петровича команда провела 16 матчей в которых одержала 5 побед, 4 ничьих и 7 поражений.

Последней командой, которую тренировал Бессмертный, был "Альянс" из Липовой Долины. Также он возглавлял "Викторию", "Черкащину", "Полесье", "Полтаву" и "Сумы".

Напомним, что сейчас команда замыкает турнирную таблицу, имея 13 очков в 17 матчах.