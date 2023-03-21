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Официально: Анатолий Бессмертный возглавил ФК Львов
У львовян новый-старый тренер
lvivfc.com
Во вторник, 21 марта,
Вместо Олега Дулуба команду принял Анатолий Бессмертный. Новому главному тренеру будет помогать Роман Пахолюк.
Отметим, что Дулуб ранее уже возглавлял "Львов" – работал с командой с марта по август 2021 года. Под руководством Анатолия Петровича команда провела 16 матчей в которых одержала 5 побед, 4 ничьих и 7 поражений.
Последней командой, которую тренировал Бессмертный, был "Альянс" из Липовой Долины. Также он возглавлял "Викторию", "Черкащину", "Полесье", "Полтаву" и "Сумы".
Напомним, что сейчас команда замыкает турнирную таблицу, имея 13 очков в 17 матчах.
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