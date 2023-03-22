Верес и Карпаты сыграют благотворительный матч со зрителями на трибунах

" Верес " и "Карпаты" 25 марта проведут благотворительный товарищеский матч.

Поединок состоится в Ровно и начнется в 14:00. Цена билета – 200 гривен.

Все собранные от продажи билетов деньги будут направлены на поддержку военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в Ровенском областном госпитале ветеранов войны.

Посещение стадиона разрешено только совершеннолетним (18+).

В последний раз "Верес" и "Карпаты" играли между собой прошлым летом. Тогда товарищеская встреча завершилась вничью со счетом 1:1.