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Верес и Карпаты сыграют благотворительный матч со зрителями на трибунах

Премьер-лига
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Цена билета - 200 гривен

Верес и Карпаты сыграют благотворительный матч со зрителями на трибунах

instagram.com/karpaty.lviv

Новина українською

"Верес" и "Карпаты" 25 марта проведут благотворительный товарищеский матч.

Поединок состоится в Ровно и начнется в 14:00. Цена билета – 200 гривен.

Все собранные от продажи билетов деньги будут направлены на поддержку военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в Ровенском областном госпитале ветеранов войны.

Посещение стадиона разрешено только совершеннолетним (18+).

В последний раз "Верес" и "Карпаты" играли между собой прошлым летом. Тогда товарищеская встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

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В статье: Верес (Ровно) Карпаты (Львов)
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Источник:
НК Верес

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