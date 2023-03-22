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Верес и Карпаты сыграют благотворительный матч со зрителями на трибунах
Цена билета - 200 гривен
instagram.com/karpaty.lviv
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Поединок состоится в Ровно и начнется в 14:00. Цена билета – 200 гривен.
Все собранные от продажи билетов деньги будут направлены на поддержку военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию в Ровенском областном госпитале ветеранов войны.
Посещение стадиона разрешено только совершеннолетним (18+).
В последний раз "Верес" и "Карпаты" играли между собой прошлым летом. Тогда товарищеская встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
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