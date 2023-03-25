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В Вересе рассказали о медийности клуба: Украинскому футболу не хватает массовости, но война может к этому подтолкнуть
Антон Назарук - об активности украинских клубов в информационном пространстве
Фото: НК Верес
"Верес" из Ровно - самая медийная команда украинской Премьер лиги. Клуб прославился своим сериалом о жизни команды и "народным отбором" по итогам которого
Генеральный директор ровенского клуба Антон Назарук высказался о позиции клубов касательно работы в информационном пространстве, прокомментировав успехи "Вереса" в этой сфере:
"Прежде всего, наша философия – это народность, ведь мы являемся народным клубом. Это прописано в уставных документах, мы подчеркиваем это всегда и повсюду. "Верес" идет немного другим путем, чем подавляющее большинство наших конкурентов. Это непросто, но это любопытно, это мотивирует. Мы стараемся быть открытыми, доступными для обычного болельщика", - цитирует специалиста SportArena.
"Футбол как таковой – это не об элитах, футбол – это для всех. Посмотрите на Бразилию – там буквально каждый играет в футбол, отсюда и результаты сборной. Посмотрите на Африку – сколько африканских игроков сверкают в топ-чемпионатах. Украинскому футболу не хватает массовости, поэтому одной из наших промежуточных целей должен стать ответ на этот вызов. Как бы это ни парадоксально ни звучало, но война может к этому подтолкнуть, — прокомментировал Назарук
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