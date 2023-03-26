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Шахтер выкупит Михайличенко у Андерлехта
Украинец окончательно переберется в состав "горняков"
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
"Шахтер" намерен в ближайшее время активировать опцию выкупа контракт защитника Богдана Михайличенко у "Андерлехта". Об этом сообщает Sport.ua.
Сейчас защитник выступает в составе “горняков” на правах аренды. Текущая сделка действительна до конца текущего сезона.
Михайличенко сам выразил желание остаться в "Шахтере". Он хочет быть ближе к своей семье.
Напомним, что в 2020-м году "Андерлехт" заплатил "Заре" за Богдана 500 тысяч евро. В Бельгии он провел 51 матч (гол + два ассиста), а летом 2022-го перебрался в "Шахтер". Под руководством Йовичевича защитник принял участие в 23 встречах, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.
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