Шахтер выкупит Михайличенко у Андерлехта

"Шахтер" намерен в ближайшее время активировать опцию выкупа контракт защитника Богдана Михайличенко у "Андерлехта". Об этом сообщает Sport.ua.

Сейчас защитник выступает в составе “горняков” на правах аренды. Текущая сделка действительна до конца текущего сезона.

Михайличенко сам выразил желание остаться в "Шахтере". Он хочет быть ближе к своей семье.

Напомним, что в 2020-м году "Андерлехт" заплатил "Заре" за Богдана 500 тысяч евро. В Бельгии он провел 51 матч (гол + два ассиста), а летом 2022-го перебрался в "Шахтер". Под руководством Йовичевича защитник принял участие в 23 встречах, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.