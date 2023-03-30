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Йовичевич - лидер сезона УПЛ по количеству результативных замен. Гура и Дулуб - в топ-5

Премьер-лига
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Интересный тренерский рейтинг по заменам

Йовичевич - лидер сезона УПЛ по количеству результативных замен. Гура и Дулуб - в топ-5

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич стал лидером текущего сезона УПЛ по количеству результативных замен – то есть таких, которые привели к голу.

В 17 матчах хорватский специалист сделал 9 замен, которые привели к голу.

Интересно, что в топ-5 данного рейтинга вошли Юрий Гура и Олег Дулуб, которые уже не работают со своими командами.

Топ-5 тренеров УПЛ по количеству голевых замен

1. Игорь Йовичевич ("Шахтер") - 9 замен в 17 матчах

2. Патрик Ван Леувен ("Заря") - 6 замен в 18 матчах

3. Александр Кучер ("Днепр-1") - 5 замен в 17 матчах

4-5. Юрий Гура ("Александрия") - 4 замены в 13 матчах

4-5. Олег Дулуб - ("Львов") 4 замены в 17 матчах

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В статье: Заря (Луганск) Александр Кучер ФК Львов Юрий Гура Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) ФК Александрия Олег Дулуб СК Днепр-1 Патрик ван Леувен
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Источник:
УПЛ

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