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Йовичевич - лидер сезона УПЛ по количеству результативных замен. Гура и Дулуб - в топ-5
Интересный тренерский рейтинг по заменам
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "
В 17 матчах хорватский специалист сделал 9 замен, которые привели к голу.
Интересно, что в топ-5 данного рейтинга вошли Юрий Гура и Олег Дулуб, которые уже не работают со своими командами.
Топ-5 тренеров УПЛ по количеству голевых замен
1. Игорь Йовичевич ("Шахтер") - 9 замен в 17 матчах
2. Патрик Ван Леувен ("Заря") - 6 замен в 18 матчах
3. Александр Кучер ("Днепр-1") - 5 замен в 17 матчах
4-5. Юрий Гура ("Александрия") - 4 замены в 13 матчах
4-5. Олег Дулуб - ("Львов") 4 замены в 17 матчах
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