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Шахтер хочет оформить трансфер 20-летнего нападающего Джона Кеннеди
Играет на позиции, где уже есть три опции
Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" может оформить трансфер нападающего "Флуминенсе" Джона Кеннеди Батиста, сообщает Torcedores.com.
"Горняки" хотят оформить трансфер в ближайшее время. Кеннеди стал следующим выбором игрока после того, как "Шахтер" получил отказ от "Васко да Гамы" по продаже Эгиналдо.
В этом случае "Флуминенсе" не прочь отпустить футболиста, но хочет получить за 20-летнего нападающего пять миллионов евро. Аналитический сайт Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.
Кеннеди готов покинуть родной клуб. Нападающий ожидает предложение в ближайшее время. "Шахтер" – не единственная опция перехода 20-летнего игрока. Им также интересовались "Чикаго Файр" и "Брага", и еще клубы из Италии, Испании и Франции.
Нападающий является воспитанником "Флуминенесе". Он провел за первую команду 36 матчей, отличившись шестью голами и одним аисистом. Его контракт с бразильцами рассчитан до конца 2025 года.
Кеннеди – игрок сугубо атакующего плана. Основная его позиция – центральный нападающий. Также он может сыграть и на левом фланге атаки.
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