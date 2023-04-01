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Шахтер хочет оформить трансфер 20-летнего нападающего Джона Кеннеди

Премьер-лига
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Играет на позиции, где уже есть три опции

Шахтер хочет оформить трансфер 20-летнего нападающего Джона Кеннеди

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" может оформить трансфер нападающего "Флуминенсе" Джона Кеннеди Батиста, сообщает Torcedores.com.

"Горняки" хотят оформить трансфер в ближайшее время. Кеннеди стал следующим выбором игрока после того, как "Шахтер" получил отказ от "Васко да Гамы" по продаже Эгиналдо.

В этом случае "Флуминенсе" не прочь отпустить футболиста, но хочет получить за 20-летнего нападающего пять миллионов евро. Аналитический сайт Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

Кеннеди готов покинуть родной клуб. Нападающий ожидает предложение в ближайшее время. "Шахтер" – не единственная опция перехода 20-летнего игрока. Им также интересовались "Чикаго Файр" и "Брага", и еще клубы из Италии, Испании и Франции.

Нападающий является воспитанником "Флуминенесе". Он провел за первую команду 36 матчей, отличившись шестью голами и одним аисистом. Его контракт с бразильцами рассчитан до конца 2025 года.

Кеннеди – игрок сугубо атакующего плана. Основная его позиция – центральный нападающий. Также он может сыграть и на левом фланге атаки.

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В статье: Шахтер (Донецк) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро)
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Источник:
Torcedores.com

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