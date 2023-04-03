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Голкипер Кривбасса: Такие выигрыши вдохновляют на новые победы в будущем
Андрей Клищук прокомментировал победу над "Вересом"
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук поделился мыслями о выездной победе над "Вересом" (2:1) в матче 19-го тура УПЛ. 31-летний голкипер впервые в этом году сыграл с первых минут.
– Эта победная игра подарила невероятно положительные эмоции. Все отработали на "отлично". В первом тайме удалось сохранить свои ворота нетронутыми. После перерыва все же пропустили с пенальти. Главное, что в итоге получили результат.
Такие выигрыши вдохновляют на новые победы в будущем и заряжают уверенностью, тем более - когда результат получаешь в меньшинстве. Ты еще больше веришь в собственные силы, что, в свою очередь, позволяет готовиться к следующему матчу на легкой волне. Второй матч подряд играем в меньшинстве, здесь, как говорится, без комментариев. Все бились за себя и за Устименко.
– В одном из моментов по твоим воротам пробивали пяткой с близкого расстояния.
– Мы, вратари, ожидаем ударов с любой позиции любой частью тела. Наша задача - не пропускать, - сказал Клищук.
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