Журналист заявил, что один из матчей 19-го тура УПЛ мог быть договорным

Украинский журналист Сергей Болотников сообщил о подозрениях в договорном матче 19-го тура УПЛ между "Минаем" и "Ингульцом" (1:2).

Напомним, первый тайм был в пользу закарпатцев, но на 85-й минуте Александр Мельник забил в свои ворота, а уже в компенсированное время "казаки" вырвали победу благодаря пенальти, который реализовал Максим Ковалев.

"Мне поступил сигнал от футбольных, знающих людей, что есть очень убедительные слухи, что это был слив, что "Минай" и "Ингулец" сыграли 3 в 3 (очка) – в первом круге "Минай" выиграл в Петровом, а теперь команды добазарились вернуть должок.

И есть все аргументы, чтобы в это поверить. Первый гол "Ингульца" – это автогол. А второй – это очень глупый пенальти, игра защитника рукой, когда это не требовалось.

Я проверил у своих знакомых букмекеров, были ли подозрительные ставки и выигрыши. Мне сказали, что да, были ставки на "Ингулец" перед матчем, а во время – на тотал больше. Но в пределах допустимого, без ничего критического, что вызывало бы подозрение.