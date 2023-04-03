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Журналист заявил, что один из матчей 19-го тура УПЛ мог быть договорным
Он навел аргументы
Фото: ФК Минай
Украинский журналист Сергей Болотников сообщил о подозрениях в договорном матче 19-го тура УПЛ между "Минаем" и "Ингульцом" (1:2).
Напомним, первый тайм был в пользу закарпатцев, но на 85-й минуте Александр Мельник забил в свои ворота, а уже в компенсированное время "казаки" вырвали победу благодаря пенальти, который реализовал Максим Ковалев.
"Мне поступил сигнал от футбольных, знающих людей, что есть очень убедительные слухи, что это был слив, что "Минай" и "Ингулец" сыграли 3 в 3 (очка) – в первом круге "Минай" выиграл в Петровом, а теперь команды добазарились вернуть должок.
И есть все аргументы, чтобы в это поверить. Первый гол "Ингульца" – это автогол. А второй – это очень глупый пенальти, игра защитника рукой, когда это не требовалось.
Я проверил у своих знакомых букмекеров, были ли подозрительные ставки и выигрыши. Мне сказали, что да, были ставки на "Ингулец" перед матчем, а во время – на тотал больше. Но в пределах допустимого, без ничего критического, что вызывало бы подозрение.
Но победный гол "Ингульца" с пенальти был на последней секунде матча. После него Монзуль просвистела и завершила игру. Я убежден, что договорняки так не играют. Как можно тянуть до последней секунды матча? Если ты знаешь, что нужно проиграть, то ты раньше скосишь соперника или сыграешь рукой в своей штрафной площадке", — сказал Болотников.
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