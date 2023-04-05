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28-летний новичок Днепра-1 признался, что задумывался о завершении карьеры
Но теперь у парня все наладилось
Фото: СК Дніпро-1
28-летний левый фулбек "
"Мое мировоззрение еще месяц назад было полностью далеко от футбола из-за бесконечного количества ситуаций, но вот я здесь, и я все еще здесь… Теперь я могу только поблагодарить тех людей, которые меня не подвели.
Сегодня я здесь, потому что, сам того не осознавая, у меня есть друзья, семья и люди, которые верят в меня больше, чем я сам… Мои агенты, мои физиотерапевты и их клиника, моя семья и мои близкие друзья, которые являются ее частью, и, наконец, также СК "Днепр-1" и его стремление дать мне пространство и время, необходимые для того, чтобы снова обрести правильный маршрут в карьере", — сказал Матаррита.
Отметим, что Матаррита лишь в конце марта вернулся к работе с основной командой "Днепра-1", и уже успел дебютировать за клуб в недавнем поединке УПЛ против "Металлиста 1925", сыграв 22 минуты.
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