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28-летний новичок Днепра-1 признался, что задумывался о завершении карьеры

Премьер-лига
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Но теперь у парня все наладилось

28-летний новичок Днепра-1 признался, что задумывался о завершении карьеры

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

28-летний левый фулбек "Днепра-1" Рональд Матаррита, который перебрался в украинский клуб в январе нынешнего года, рассказал, что месяц назад был близок к тому, чтобы решиться завершить карьеру.

"Мое мировоззрение еще месяц назад было полностью далеко от футбола из-за бесконечного количества ситуаций, но вот я здесь, и я все еще здесь… Теперь я могу только поблагодарить тех людей, которые меня не подвели.

Сегодня я здесь, потому что, сам того не осознавая, у меня есть друзья, семья и люди, которые верят в меня больше, чем я сам… Мои агенты, мои физиотерапевты и их клиника, моя семья и мои близкие друзья, которые являются ее частью, и, наконец, также СК "Днепр-1" и его стремление дать мне пространство и время, необходимые для того, чтобы снова обрести правильный маршрут в карьере", — сказал Матаррита.

Отметим, что Матаррита лишь в конце марта вернулся к работе с основной командой "Днепра-1", и уже успел дебютировать за клуб в недавнем поединке УПЛ против "Металлиста 1925", сыграв 22 минуты.

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В статье: СК Днепр-1 Рональд Матаррита
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Источник:
La Teja

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