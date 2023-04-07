Бартулович: В Украине сейчас футболисты меньше пьют, становятся профессиональными

Тренер " Ингульца " Младен Бартулович рассказал о том, какие вредные привычки сейчас есть у футболистов.

– Разрешали ли вы себе за футбольную карьеру употреблять алкоголь или сигареты?

– Скажу так, я не пьяница точно. Могу выпить бокал вина. Думаю, это нормально. И для футболиста где-нибудь расслабиться. У нас в Хорватии принято выпить вина. В "Хайдуке" или сборной на столе есть бутылка вина – в обед перед тренировкой можно спокойно выпить, это у нас нормально.

Мне всегда говорили, что в Украине так нельзя – футболисту поставишь бутылку, так надо еще вторую-третью. Несколько другой менталитет. В Украине это тоже немного меняется, сейчас футболисты меньше пьют, профессиональными становятся. Меняется поколение.

– Закидываются ли футболисты "Ингульца" снюсом? Смотрел ваше интервью, девушка сказала, что молодежь сейчас не пьет, а вы ответили, что забрасываются снюсом.

– Ну правда, да, конечно. Не только у нас. В той же Англии.

– Это не шутка была?

– Нет. Это их какое-то расслабление. Сейчас не курят, а забрасываются снюсом.

– А что вреднее?

– Я не знаю, я не пробовал ни то, ни другое.