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Бартулович: В Украине сейчас футболисты меньше пьют, становятся профессиональными
Интересные дела
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Тренер "
– Разрешали ли вы себе за футбольную карьеру употреблять алкоголь или сигареты?
– Скажу так, я не пьяница точно. Могу выпить бокал вина. Думаю, это нормально. И для футболиста где-нибудь расслабиться. У нас в Хорватии принято выпить вина. В "Хайдуке" или сборной на столе есть бутылка вина – в обед перед тренировкой можно спокойно выпить, это у нас нормально.
Мне всегда говорили, что в Украине так нельзя – футболисту поставишь бутылку, так надо еще вторую-третью. Несколько другой менталитет. В Украине это тоже немного меняется, сейчас футболисты меньше пьют, профессиональными становятся. Меняется поколение.
– Закидываются ли футболисты "Ингульца" снюсом? Смотрел ваше интервью, девушка сказала, что молодежь сейчас не пьет, а вы ответили, что забрасываются снюсом.
– Ну правда, да, конечно. Не только у нас. В той же Англии.
– Это не шутка была?
– Нет. Это их какое-то расслабление. Сейчас не курят, а забрасываются снюсом.
– А что вреднее?
– Я не знаю, я не пробовал ни то, ни другое.
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