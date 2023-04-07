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Бартулович: В Украине сейчас футболисты меньше пьют, становятся профессиональными

Премьер-лига
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(3 голосов)

Интересные дела

Бартулович: В Украине сейчас футболисты меньше пьют, становятся профессиональными

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Тренер "Ингульца" Младен Бартулович рассказал о том, какие вредные привычки сейчас есть у футболистов.

– Разрешали ли вы себе за футбольную карьеру употреблять алкоголь или сигареты?

– Скажу так, я не пьяница точно. Могу выпить бокал вина. Думаю, это нормально. И для футболиста где-нибудь расслабиться. У нас в Хорватии принято выпить вина. В "Хайдуке" или сборной на столе есть бутылка вина – в обед перед тренировкой можно спокойно выпить, это у нас нормально.

Мне всегда говорили, что в Украине так нельзя – футболисту поставишь бутылку, так надо еще вторую-третью. Несколько другой менталитет. В Украине это тоже немного меняется, сейчас футболисты меньше пьют, профессиональными становятся. Меняется поколение.

– Закидываются ли футболисты "Ингульца" снюсом? Смотрел ваше интервью, девушка сказала, что молодежь сейчас не пьет, а вы ответили, что забрасываются снюсом.

– Ну правда, да, конечно. Не только у нас. В той же Англии.

– Это не шутка была?

– Нет. Это их какое-то расслабление. Сейчас не курят, а забрасываются снюсом.

– А что вреднее?

– Я не знаю, я не пробовал ни то, ни другое.

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В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово)
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Источник:
LEVIN

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Комментарии (2)
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shuriqz (Киев)
07.04.2023 в 10:45
Я власник цього iнтерв'ю. Мiж жартiвливим питанням "Закидываются ли футболисты «Ингульца» снюсом?" i вiдповiдю Младена "Это правда, да, конечно" присутнiй ще один фрагмент, саме на який i вiдповiв Младен. А ви просто зробили так як вам хочеться, шкривджуючи репутацiю гравця та клуба. Бартулович вiдповiв, що снюс вживає вся молодь, а не футболiсти "Iнгульця". Всi хто бачив iнтерв'ю незадоволенi вашим заголовком i не згоднi з ним, в тому числi i Младен Бартулович. Сподiваюсь на ваше розумiння та змiну тексту цього матерiалу.
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Caballero (DC)
07.04.2023 в 09:22
Нічого собі "розслаблення": Ефект від снюсу супроводжується припливом сил, підвищенням бадьорості та покращенням настрою. Також може спостерігатися прискорене серцебиття, звуження судин та підвищення тиску. При зниженні концентрації нікотину в крові з'являється відчуття занепаду сил, можливий головний біль і нудота.
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