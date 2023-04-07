  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сергей Ковалец: Не смогли создать много моментов, хотя предпосылки были
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергей Ковалец: Не смогли создать много моментов, хотя предпосылки были

Премьер-лига
(1 голосов)

Послематчевая пресс-конференция главного тренера Ингульца

Сергей Ковалец: Не смогли создать много моментов, хотя предпосылки были

ФК "Динамо" / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал поражение своей команды от "Ворсклы" (0:1) в 20-м туре чемпионата Украины.

- До пропущенного гола создавалось такое впечатление, что "Ингулец" устраивала ничья в этом матче. Что вы можете сказать?

– Мы играли против хорошей команды, которая ставит перед собой задачу играть в Лиге Европы, Лиге чемпионов. К сожалению, мы не смогли создать много моментов, хотя предпосылки были. Но эта игра уже кончилась, у нас еще много матчей. Готовимся к следующим футбольным баталиям, которые ждут нас впереди. Хотел бы поздравить всех сегодня с праздником Благовещения. Важно, чтобы война окончилась. Благодаря ВСУ мы играем в футбол, стараемся развиваться. И надеемся на то, что Боженька нам поможет, наступит мир и будет наша победа.

– Из предыдущих четырех матчей вы выиграли три, добыли девять очков. Чего вам сегодня не хватило?

- Забитого мяча.

– Может, характера не хватило?

– Характер как раз был, игроки хотели выиграть сегодня. Но повезло больше сегодня хозяевам.

Отметим, что "Ингулец" проиграл второй раз в 2023-м году. Ранее он терпел поражение от "Черноморца".

По теме
yellow-arrow
Выстраданный успех Полтавы. Ворскла – Ингулец 1:0. Видео гола, обзор матча
yellow-arrow
Петряк: Я не фанат Зеленского, я просто очень сильно против Порошенко, Тимошенко
yellow-arrow
Виктор Скрипник: Если бы до матча мне сказали, что мы выиграем вот так – через борьбу, я бы сразу подписался
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ковалец Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ворскла

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде