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Сергей Ковалец: Не смогли создать много моментов, хотя предпосылки были
Послематчевая пресс-конференция главного тренера Ингульца
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец прокомментировал поражение своей команды от "Ворсклы" (0:1) в 20-м туре чемпионата Украины.
- До пропущенного гола создавалось такое впечатление, что "Ингулец" устраивала ничья в этом матче. Что вы можете сказать?
– Мы играли против хорошей команды, которая ставит перед собой задачу играть в Лиге Европы, Лиге чемпионов. К сожалению, мы не смогли создать много моментов, хотя предпосылки были. Но эта игра уже кончилась, у нас еще много матчей. Готовимся к следующим футбольным баталиям, которые ждут нас впереди. Хотел бы поздравить всех сегодня с праздником Благовещения. Важно, чтобы война окончилась. Благодаря ВСУ мы играем в футбол, стараемся развиваться. И надеемся на то, что Боженька нам поможет, наступит мир и будет наша победа.
– Из предыдущих четырех матчей вы выиграли три, добыли девять очков. Чего вам сегодня не хватило?
- Забитого мяча.
– Может, характера не хватило?
– Характер как раз был, игроки хотели выиграть сегодня. Но повезло больше сегодня хозяевам.
Отметим, что "Ингулец" проиграл второй раз в 2023-м году. Ранее он терпел поражение от "Черноморца".
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