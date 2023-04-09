Как Оболонь Барселону опередила. К юбилею первого поражения Шахтера на Донбасс Арене

Когда 27 сентября 2009 года "Шахтер" в матче открытия "Донбасс Арены" разгромил киевскую "Оболонь" (4:0), вряд ли кто-то мог предположить, что уже следующий визит скромной столичной команды в гости к "оранжево-черным" обернется для хозяев огромным разочарованием, поскольку прервет их 35-матчевую, длившуюся с того самого дня, беспроигрышную серию на новом стадионе (32 победы при всего трех ничьих и разнице мячей 82:9). Но все произошло именно так.

Тот памятный поединок, состоявшийся 9 апреля 2011 года, плотно втиснулся между двумя сериями лигочемпионовского четвертьфинала "Шахтера" с "Барселоной". Тремя днями ранее в столице Каталонии "горняки" были больно биты (1:5), а еще через три дня им предстояло принимать Месси и компанию в родных стенах. И, кстати, в Донецке тогда многие говорили о том, что именно в домашнем рандеву с "блаугранас" скорее всего и прервется полуторагодичная беспроигрышная серия "оранжево-черных" на "Донбасс Арене". Но прежде она будет продлена еще на один матч – игра с "Оболонью" представлялась абсолютно проходной. Хотя бы потому, что дончанам необходимо было реабилитироваться перед своими поклонниками за порку на "Камп Ноу". К тому же, у "горняков" имелся "зуб" на "пивоваров": в поединке первого круга "Шахтер" мало того, что проиграл в Киеве (0:1), так еще и надолго потерял своего плеймейкера Фернандиньо, который сломал ногу в столкновении с Владиславом Лупашко. Словом, от хозяев ждали дежурной победы, как бальзама на израненные души их болельщиков. Но…

Держа в голове предстоящую ответку с "Барселоной", Мирча Луческу дал отдых большей половине своей основы (а Виллиан и Адриано взяли его сами, схлопотав в игре предыдущего тура с "Ильичевцем" совсем не обязательные "горчичники"), выпустив состав с семью украинцами и Жадсоном в роли капитана. Стараясь оправдать доверие, маленький бразилец в первом тайме был самым активным у хозяев. Именно он до перерыва создал оба острых момента у ворот гостей. Сначала мягко набросил мяч в штрафную на Эдуардо, и тот, без помех пробивая головой, проверил реакцию Рыбки, а затем уже сам капитан испытал на прочность стойку ворот "пивоваров". Два момента за тайм – для тогдашнего "Шахтера" непозволительно мало. Неудивительно, что после перерыва Луческу бросил в бой Мхитаряна и Срну, и последний, хотя и был на сей раз без капитанской повязки, тут же завел команду. У ворот Рыбки сразу стало жарко. Гол назревал, но назрела нелепая травма Срны, на ровном месте потянувшего паховые мышцы и покинувшего поле.

И буквально тут же в раздевалку отправился Панас, заработавший вторую желтую карточку за гол после свистка, сигнализировавшего об офсайде. Хотя, как показал повтор, в момент приема мяча "пивовар" был на одной линии с Кривцовым.

Чтобы реализовать численное преимущество, у хозяев было более получаса основного времени и почти 10 минут компенсированного. Но все, на что сподобились "оранжево-черные", – опасный проход Кобина, который Рыбка прервал ценой травмы голеностопа, да удар головой Ракицкого с убойной позиции, парированный заменившим Рыбку Березовским. "Пивовары" же, наоборот, пару раз могли огорчить Худжамова на контратаках. "Такое впечатление, что в меньшинстве играет не "Оболонь", а "Шахтер", – удивлялся сидевший рядом со мной в ложе прессы журналист испанской газеты "Sport.es" Давид Рубио. – У киевлян на каждом участке поля численное превосходство". В результате, одна из контратак гостей привела к штрафному в метрах 20-ти от ворот, прямо по центру: Мхитарян, пришедший на помощь своим защитникам, "уронил" Кучеренко. И сам пострадавший, словно рукой, перебросил мяч через "стенку" в правую от Худжамова "девятку" – 0:1. Шла 86-я минута. Затихший фан-сектор "оранжево-черных" тут же дружно развернулся спиной к полю, простояв так до финального свистка – такого "Донбасс Арена" прежде не видела.

На послематчевой пресс-конференции Мирча Луческу грустно констатировал: "Проиграли заслуженно. Те игроки, которых вследствие ротации я задействовал, не дотянули до уровня наших основных футболистов. Бразильцы вообще провели, наверное, одну из самых слабых своих игр за все время пребывания здесь. Конечно, поражение на "Донбасс Арене" все равно когда-нибудь пришло бы. Но не ожидал, что это случится в игре с "Оболонью".

Понятно, что после такой оплеухи к ответному матчу с "Барсой" "Шахтер" подходил в не самом лучшем психологическом состоянии. Да еще и с "разобранной" обороной. С каталонцами не смогла сыграть вся четверка защитников-победителей Кубка УЕФА – травмированные Кучер, Чигринский и Срна и дисквалифицированный Рац. Как итог, незадолго до перерыва "горняки" пропустили гол от Месси и потерпели второе подряд домашнее поражение с теми же итоговыми 0:1 на табло. То был уже контрольный выстрел в магию "Донбасс Арены".

9 апреля 2011. Донецк. Стадион "Донбасс Арена". 26 031 зрителей

Главный судья: Юрий Мосейчук

"Шахтер" (Донецк) – "Оболонь" (Киев) 0:1 (0:0)

Гол: Кучеренко 86

"Шахтер": Худжамов, Виценец (Срна, 46, Ищенко, 56), Ракицкий, Кривцов, Тейшейра, Коста, Гай, Кобин, Шевчук (Мхитарян, 46), Эдуардо, Жадсон

"Оболонь": Рыбка (Березовский, 73), Кутас, Пластун, Худзик, Б.Баранец (Путраш, 90+6), Лупашко, Слюсар (Кучеренко, 53), Панас, Лозинский, Мандзюк, Сапай

Предупреждения: Ракицкий 16, Коста 74 - Лупашко 21, Панас 28, Слюсар 47, Кутас 54, Худзик 56

Удаления: Панас, 61

История в тему

Рыбка и его "улыбка"

Во втором тайме того матча ворота "Оболони" располагались у Южной трибуны "Донбасс Арены", нижние сектора которой традиционно занимали ультрас "горняков". Естественно, что каждое удачное действие экс-динамовца Александра Рыбки донецкие фанаты встречали оглушительным свистом. А голкипер "пивоваров" еще и подлил масла в огонь. Незадолго до своей вынужденной замены, выдав очередной сейв, он на кураже показал оранжево-черной торсиде какой-то неприличный жест (во всяком случае, так мне показалось из ложи прессы). Что вызвало просто бурю негодования в фан-секторе.

И эта история в дальнейшем имела продолжение. Летом того года Рыбка перешел в "Шахтер", подписав с "горняками" двухлетний контракт. Так получилось, что Мирча Луческу сразу доверил новичку роль основного голкипера команды. И уже в домашнем поединке стартового тура сезона-2011/12 Александр занял место в воротах дончан. При этом, по иронии судьбы, соперником "оранжево-черных" в той игре был его бывший клуб – "Оболонь". Во второй раз чуда не случилось: хозяева "Донбасс Арены" сполна поквитались с киевлянами за унизительное фиаско трехмесячной давности – 4:0. А сам дебютант несколько раз проявил чудеса реакции, заслужив аплодисменты трибун. Например, в самом дебюте встречи вытащил из "девятки" коварный удар-срезку Ракицкого. Однако, донецкие ультрас не забыли и не простили ему былое поведение. Тем более, что в первом тайме Александр стоял в южных воротах, прямо перед фан-сектором. И незадолго до перерыва фанаты "горняков" выдали неожиданный перформанс, к которому наверняка тщательно готовились. Они дружно и громко принялись скандировать в адрес своего нового кипера заряд, переделанный из строчек популярной некогда песни:

Рыбка, Рыбка, где твоя улыбка?

Где твоя улыбка и задор?

Самая нелепая ошибка, Рыбка, —

То, что ты играешь за "Шахтер".

Было видно, что Александр это слышит, и подобная речовка его не слишком обрадовала — кипер даже вышел за пределы штрафной (видимо, чтобы быть подальше от крикунов). Однако после игры в компании экс-игрока, а та тот момент – тренера вратарей "Шахтера" Дмитрия Шуткова он нашел в себе мужество подойти к фан-сектору и объясниться со своими недоброжелателями. Эмоциональная беседа длилась минут 10, но в результате стороны пришли к консенсусу – в подтрибунку Рыбка уходил с фанатской "розой" на груди и под аплодисменты. А в микс-зоне на просьбу журналистов прокомментировать случившееся, Саша сказал: "Ничего страшного, стерпится – слюбится. Я уже пообщался с фанатами, и думаю, мы друг друга поняли. Надеюсь, в дальнейшем все будет нормально".

Фото - UA-Футбол