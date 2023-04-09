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Тренер Львова: Проиграли игру Днепру-1 из-за своих ошибок
Львовяне продолжают находиться на дне турнирной таблицы
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал результат своих подопечных в матче против "Днепра-1":
“ – Оцените игру своей команды. Понятно, что результат не устраивает вас, но как вы его прокомментируете?
– Действительно, результат нас не устраивает, но мы играли против очень серьезного соперника, претендующего на золотые награды. При этом у нас были свои шансы, мы проиграли игру из-за собственных ошибок. У нас не было очевидного преимущества, но мы пытались играть в футбол. Где-то вышло, где-то не вышло. Повторюсь, что было допущено очень много детских ошибок. Поздравляю "Днепр-1" с победой.
– Давит ли на команду психологически тот факт, что она находится на дне таблицы?
– Да, на ребят это давит, угнетает. Ребята не могут раскрыть все свои игровые качества, проявить себя. Но мы пытаемся с этим бороться”, – сказал Бессмертный.
После 19 сыгранных матчей "Львов" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с 13 очками.
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