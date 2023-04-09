Тренер Львова: Проиграли игру Днепру-1 из-за своих ошибок

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал результат своих подопечных в матче против "Днепра-1":

“ – Оцените игру своей команды. Понятно, что результат не устраивает вас, но как вы его прокомментируете?

– Действительно, результат нас не устраивает, но мы играли против очень серьезного соперника, претендующего на золотые награды. При этом у нас были свои шансы, мы проиграли игру из-за собственных ошибок. У нас не было очевидного преимущества, но мы пытались играть в футбол. Где-то вышло, где-то не вышло. Повторюсь, что было допущено очень много детских ошибок. Поздравляю "Днепр-1" с победой.

– Давит ли на команду психологически тот факт, что она находится на дне таблицы?

– Да, на ребят это давит, угнетает. Ребята не могут раскрыть все свои игровые качества, проявить себя. Но мы пытаемся с этим бороться”, – сказал Бессмертный.