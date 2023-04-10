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Объявлены лучший игрок и тренер 20-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Представители "Днепра-1" и "Кривбасса" получили признание

Объявлены лучший игрок и тренер 20-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока и тренера по итогам 20-го тура.

Победителями стали фланговый нападающий "Днепра-1" Алексей Гуцуляк и наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб. Гуцуляк оформил дубль в ворота "Львова" (5:2), а подопечные Вернидуба на своем поле переиграли "Зарю" (1:0), прервав четырехматчевую победную серию луганцев.

В состав экспертного совета на этой неделе вошли: Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Гуцуляк СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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