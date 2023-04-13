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Бойко вернулся в общую группу Динамо. На матч с Рухом Луческу взял 22 игрока

Премьер-лига
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Динамо прибыло во Львов

Бойко вернулся в общую группу Динамо. На матч с Рухом Луческу взял 22 игрока

fcdynamo.com

Новина українською

Утром 13 апреля игроки "Динамо" на поезде прибыли во Львов на матч 21-го тура УПЛ против местного "Руха".

На игру главный тренер бело-синих Мирча Луческу взял следующих футболистов.

Вратари: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун

Защитники: Александр Тимчик, Денис Попов, Максим Дячук, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Решат Рамадани, Александр Андриевский, Владимир Шепелев, Джастин Лонвейк, Денис Гармаш, Кахим Перрис, Бенито, Антон Царенко, Виталий Буяльский, Назар Волошин

Нападающие: Владислав Ванат, Эрик Рамирес

Отдельно отметим, что вернулся в общую группу киевлян после травмы и отправился с командой на матч голкипер Денис Бойко. Кипер получил травму крестообразных связок именно в матче с "Рухом" в первом круге чемпионата и пропустил 6 месяцев.

Напомним, что матч "Рух" – "Динамо" состоится в пятницу, 14 апреля, и начнется в 15:00.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Динамо

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