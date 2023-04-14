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Палкин пригласил президента ПСЖ посетить Украину
Шахтер хочет заручиться поддержкой Ассоциации европейских клубов в деле против ФИФА
Фото из открытых источников
Генеральный директор "
RMC Sport также добавляет, что Аль-Хелайфи получил приглашение посетить матч "Шахтера" с "Динамо".
Вероятно, таким образом, донецкий клуб хочет заручиться поддержкой Ассоциации европейских клубов по делу против ФИФА.
Палкин еще не получил ответа от Аль-Хелайфи. Но считает, что это проверка приверженности Ассоциации помогать таким клубам, как "Шахтер".
Напомним, что ранее "Шахтер" подал жалобу в Еврокомиссию на ФИФА, заявляя, что клуб потерял около 40 миллионов евро из-за введения экстренных трансферных и контрактных правил после вторжения России в Украину. Используя это правило, некоторые иностранные клубы смогли бесплатно подписать игроков донецкого клуба.
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