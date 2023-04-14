Палкин пригласил президента ПСЖ посетить Украину

Генеральный директор " Шахтера " Сергея Палкина пригласил в Украину президента "ПСЖ" и главу Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи, сообщает The Times.

RMC Sport также добавляет, что Аль-Хелайфи получил приглашение посетить матч "Шахтера" с "Динамо".

Вероятно, таким образом, донецкий клуб хочет заручиться поддержкой Ассоциации европейских клубов по делу против ФИФА.

Палкин еще не получил ответа от Аль-Хелайфи. Но считает, что это проверка приверженности Ассоциации помогать таким клубам, как "Шахтер".

Напомним, что ранее "Шахтер" подал жалобу в Еврокомиссию на ФИФА, заявляя, что клуб потерял около 40 миллионов евро из-за введения экстренных трансферных и контрактных правил после вторжения России в Украину. Используя это правило, некоторые иностранные клубы смогли бесплатно подписать игроков донецкого клуба.