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Палкин пригласил президента ПСЖ посетить Украину

Премьер-лига
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Шахтер хочет заручиться поддержкой Ассоциации европейских клубов в деле против ФИФА

Палкин пригласил президента ПСЖ посетить Украину

Фото из открытых источников

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергея Палкина пригласил в Украину президента "ПСЖ" и главу Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи, сообщает The Times.

RMC Sport также добавляет, что Аль-Хелайфи получил приглашение посетить матч "Шахтера" с "Динамо".

Вероятно, таким образом, донецкий клуб хочет заручиться поддержкой Ассоциации европейских клубов по делу против ФИФА.

Палкин еще не получил ответа от Аль-Хелайфи. Но считает, что это проверка приверженности Ассоциации помогать таким клубам, как "Шахтер".

Напомним, что ранее "Шахтер" подал жалобу в Еврокомиссию на ФИФА, заявляя, что клуб потерял около 40 миллионов евро из-за введения экстренных трансферных и контрактных правил после вторжения России в Украину. Используя это правило, некоторые иностранные клубы смогли бесплатно подписать игроков донецкого клуба.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Нассер Аль-Хелаифи
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Источник:
The Times

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