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Буткевич: Новый фургон VAR будет обслуживать не только матчи Полесья
Также будет работать на других поединках Первой лиги и УПЛ
Фото: Александр Приходько
Президент Полесья Геннадий Буткевич прокомментировал свое решение купить для нужд украинского футбола фургон VAR:
“Полесье” всегда будет играть только на победу, а неудачи делают нас сильнее. Для меня в футболе нерушим принцип, что результат на поле для обеих команд решается в равных условиях и честной борьбе. Я не хочу анализировать ошибки судей в матчах моей команды, поэтому я готов помочь арбитрам этих ошибок избежать. Мое решение о приобретении машины VAR – это решение минимизировать спорные эпизоды.
Я финансирую установку в автомобиль оборудования VAR и передаю его на баланс судейского корпуса УАФ. Автомобиль будет обслуживать не только игры “Полесья”, но и других команд УПЛ и Первой Лиги. Считайте, что это моя инвестиция в справедливый результат в поле для всех украинских клубов”, - сказал президент.
Отметим, что Буткевич стал первым президентом украинского клуба, который лично профинансировал приобретение и оборудование фургона VAR.
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