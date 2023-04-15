Буткевич: Новый фургон VAR будет обслуживать не только матчи Полесья

Президент Полесья Геннадий Буткевич прокомментировал свое решение купить для нужд украинского футбола фургон VAR:

“Полесье” всегда будет играть только на победу, а неудачи делают нас сильнее. Для меня в футболе нерушим принцип, что результат на поле для обеих команд решается в равных условиях и честной борьбе. Я не хочу анализировать ошибки судей в матчах моей команды, поэтому я готов помочь арбитрам этих ошибок избежать. Мое решение о приобретении машины VAR – это решение минимизировать спорные эпизоды.

Я финансирую установку в автомобиль оборудования VAR и передаю его на баланс судейского корпуса УАФ. Автомобиль будет обслуживать не только игры “Полесья”, но и других команд УПЛ и Первой Лиги. Считайте, что это моя инвестиция в справедливый результат в поле для всех украинских клубов”, - сказал президент.