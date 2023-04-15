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В касание точно в девятку. Нападающий Металлиста забил эффектный гол в ворота Вереса. ВИДЕО

Премьер-лига
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Голкипер ничего поделать не смог

В касание точно в девятку. Нападающий Металлиста забил эффектный гол в ворота Вереса. ВИДЕО

UA-Football/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 21-го тура УПЛ "Металлист" и "Верес" выдают феерический матч. Он запомнится не только большим количеством голов (девять по состоянию на 0-ю минуту), но и эффектностью.

Четвертый гол харьковчан записал в свой актив Богдан Бойчук. Нападающий поймал мяч после отскока от соперника и попал прямо в левую девятку

Для Бойчука этот гол стал первым за два сезона в УПЛ. Он присоединился к "Металлисту" зимой, а до этого выступал в составе "Рух".

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Верес (Ровно) Богдан Бойчук Металлист (Харьков)
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