В касание точно в девятку. Нападающий Металлиста забил эффектный гол в ворота Вереса. ВИДЕО

В рамках 21-го тура УПЛ "Металлист" и "Верес" выдают феерический матч. Он запомнится не только большим количеством голов (девять по состоянию на 0-ю минуту), но и эффектностью.

Четвертый гол харьковчан записал в свой актив Богдан Бойчук. Нападающий поймал мяч после отскока от соперника и попал прямо в левую девятку

Для Бойчука этот гол стал первым за два сезона в УПЛ. Он присоединился к "Металлисту" зимой, а до этого выступал в составе "Рух".

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.