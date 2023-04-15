Ничья в любой непонятной ситуации. Металлист 1925 – Александрия 0:0

В весенней части сезона побед не хватает что "Металлисту 1925", что "Александрии". Разница в том, что харьковчане в 2023-м еще вообще не выигрывали, а "горожане" пять из шести поединков завершали вничью. К слову, мирный результат самый любимый и для "М1925": почти половина из всех матчей текущего сезона завершается для "желто-синих" паритетом. Хоть гости и выглядели очевидным фаворитом в этой паре, но подсознательно необходимо было держать в голове возможность ничьей.

У номинальных хозяев даже в заявку не попали основной голкипер Мозиль и правый вингер Ременюк, только в запасе оказался ключевой центрбек Мартынюк – это главные сюрпризы от тренерского дуэта Эдмар – Голодюк, хотя не исключено, что это трио не вышло в старте по другим причинам, например, травмы в течение недели. У гостей также была неожиданность: в центре защиты вместо то ли молдованина, то ли украинца Бабогло вышел Бондаренко, а в середине поля вместо молодого Мустафаева появился не менее перспективный Сигеев.

"Александрии" много времени не потребовалось, чтобы взять мяч под свой контроль. С этим компонентом у подопечных Руслана Ротаня дела неплохи. Другое дело, что делать с владением, команда пока не совсем понимает. За первый тайм у гостей было всего два более или менее острых момента, оба из которых завершал Ковалец: в обоих случаях - с острого угла и с подбора в касание с центра штрафной - хавбек не попал в створ.

"Металлист 1925", похоже, все устраивало. Игра вторым номером не приносила харьковчанам каких-то надежд на победу сегодня, однако и ничья, когда ты выступаешь андердогом и проиграл два последних матча с общим счетом 0:6, выглядела неплохим вариантом. Впрочем, даже в моменты, когда команда Эдмара/Голодюка держала мяч, александрийцы шли в активный прессинг, поэтому играть в комбинационный футбол номинальным хозяевам было тяжеловато. Ставка могла быть только на стандарты, один из которых привел к удару Бычека с нулевого угла в перекладину – не факт, что Шевченко в этом эпизоде среагировал бы.

Второй тайм получился более академическим. Моментов почти не было, а самое интересное происходило вне игровых эпизодов. Лишь пятнадцать минут после перерыва отыграл Вачиберадзе: из-за отмашки в челюсть от Сигеева Бека не просто покинул в поле, а направился в сторону кареты скорой с подозрением на перелом челюсти. Далее харьковчан ожидала еще одна потеря: Эдмар стал вторым после Вернидуба тренером в туре, удаленным за споры с арбитром.

И как-то под все эти события "Александрия" стала поджимать, создавая угрозу воротам Сидоренко. Однако самый интересный эпизод снова был у "М1925": Русин метров с двадцати мощно зарядил в перекладину.

За десять минут до завершения основного времени Ротань бросил в бой все козыри, которые могли усилить атаку. Харьковчане не всегда справлялись, однако александрийцев подводили реализация и отсутствие последнего удара не в голкипера (статистика ударов в плоскость – 0:5 – как показатель). В итоге гости его до финального свистка так и не нашли.

По совокупности эпизодов и желания забить "Александрия" сегодня больше создала для победы. Однако более интересными были два удара в каркас от харьковчан. Так что ничья закономерна. Какой еще результат мог быть в матче двух самых миролюбивых команд УПЛ?

Ковалевка. Стадион "Колос"

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Ассистенты: Денис Сердюк (Полтава), Владимир Шланчак (Черкасская область)

Металлист 1925 - ФК Александрия 0:0

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Бека Вачиберадзе (Андрей Чирук 61), Ростислав Русин, Игорь Курило, Константин Бичек (Андрей Ткачук 78), Владислав Дмитренко, Дмитрий Кравченко (Никита Безуглый 86), Артем Габелок, Максим Жичиков

ФК Александрия: Никита Шевченко, Кирилл Ковалец, Андрей Кулаков, Владислав Калитвинцев, Максим Третьяков (Артем Шулянский 80), Денис Мирошниченко, Кирилл Сигеев (Викентий Волошин 74), Сергей Логинов, Андрей Цуриков (Олег Кожушко 61), Валерий Бондаренко (Владислав Бабогло 46), Николай Михайленко (Эмиль Мустафаев 61)

Предупреждения: Дмитрий Кравченко 31, Никита Безуглый 87, Максим Жичиков 90+2 - Валерий Бондаренко 44