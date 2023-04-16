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Юні та запеклі. Фоторепортаж с матча Заря – Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане продолжают борьбу за вторую строчку

Юні та запеклі. Фоторепортаж с матча Заря – Днепр-1

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Средний возраст игроков "Зари", выходивших на поле в текущем сезоне, составляет 24,5 года – это третий показатель после "Руха" и "Шахтера". Впрочем, это не мешает команде Патрика ван Леувена вести борьбу с "Днепром-1" за второе место, а также находиться выше в таблице остальных более опытных коллективов. И пусть у днепрян сейчас есть два очка преимущества и матч в запасе, в очном поединке луганчане оказались сильнее.

Наш фотокор Алина Ерофеева своими глазами наблюдала за победой "Зари" 2:1 и делится с вами своими лучшими работами.

Фотогалерея

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В статье: Заря (Луганск) фото СК Днепр-1
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