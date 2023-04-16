Юні та запеклі. Фоторепортаж с матча Заря – Днепр-1

Средний возраст игроков "Зари", выходивших на поле в текущем сезоне, составляет 24,5 года – это третий показатель после "Руха" и "Шахтера". Впрочем, это не мешает команде Патрика ван Леувена вести борьбу с "Днепром-1" за второе место, а также находиться выше в таблице остальных более опытных коллективов. И пусть у днепрян сейчас есть два очка преимущества и матч в запасе, в очном поединке луганчане оказались сильнее.

Наш фотокор Алина Ерофеева своими глазами наблюдала за победой "Зари" 2:1 и делится с вами своими лучшими работами.

Фотогалерея