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Юні та запеклі. Фоторепортаж с матча Заря – Днепр-1
Луганчане продолжают борьбу за вторую строчку
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Средний возраст игроков "Зари", выходивших на поле в текущем сезоне, составляет 24,5 года – это третий показатель после "Руха" и "Шахтера". Впрочем, это не мешает команде Патрика ван Леувена вести борьбу с "Днепром-1" за второе место, а также находиться выше в таблице остальных более опытных коллективов. И пусть у днепрян сейчас есть два очка преимущества и матч в запасе, в очном поединке луганчане оказались сильнее.
Наш фотокор Алина Ерофеева своими глазами наблюдала за победой "Зари" 2:1 и делится с вами своими лучшими работами.
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