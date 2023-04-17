Клуб Примеры интересовался голкипером Ворсклы

Клуб испанской Ла Лиги проявлял интерес к 19-летнему голкиперу "Ворсклы" Павлу Исенко. Этой инсайдерской информацией поделился журналист Михаил Спиваковский в эфире программы "ТаТоТаке".

Он не назвал название клуба, но отметил, что такое предложение было. По его словам, потенциальные покупатели планировали, что футболист будет играть за вторую команду.

Напомним, Исенко - воспитанник полтавского футбола. В текущем сезоне он провел 6 матчей за "Ворсклу", пропустил 8 голов и 3 раза сохранил свои ворота на замке. Его контракт с полтавчанами действует до лета 2024 года.