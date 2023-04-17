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Пихаленок: Хотим, чтобы Динамо обыграло Шахтер

Премьер-лига
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(1 голосов)

Днепр-1 не теряет надежд побороться за чемпионство

Пихаленок: Хотим, чтобы Динамо обыграло Шахтер

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Александр Пихаленок поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет"Шахтер".

"Мы боремся за чемпионство. Понятно, что мы хотим, чтобы динамовцы победили в украинском классико. Но нам нужно отталкиваться от своей игры. В каждом матче нужно побеждать и завоевывать по 3 очка. Хотя, конечно, мы следим за играми наших конкурентов", – сказал Пихаленок.

После 20 сыгранных матчей в активе "Днепра-1" 45 очков и он на семь баллов отстает от "Шахтера", но имеет игру в запасе.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в субботу, 22 апреля.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
17.04.2023 в 20:25
Самим обігрувати треба, а не хотіти від когось.
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