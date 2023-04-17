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Пихаленок: Хотим, чтобы Динамо обыграло Шахтер
Днепр-1 не теряет надежд побороться за чемпионство
Фото: СК Днепр-1
Хавбек "
"Мы боремся за чемпионство. Понятно, что мы хотим, чтобы динамовцы победили в украинском классико. Но нам нужно отталкиваться от своей игры. В каждом матче нужно побеждать и завоевывать по 3 очка. Хотя, конечно, мы следим за играми наших конкурентов", – сказал Пихаленок.
После 20 сыгранных матчей в активе "Днепра-1" 45 очков и он на семь баллов отстает от "Шахтера", но имеет игру в запасе.
Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в субботу, 22 апреля.
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