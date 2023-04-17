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Шахтер финансово мотивирует соперников Днепра-1. Цыганык назвал сумму

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Журналист говорит, что финансовая мотивация третьих сторон в УПЛ остается

Шахтер финансово мотивирует соперников Днепра-1. Цыганык назвал сумму

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер", который в текущем сезоне борется за чемпионский титул с "Днепром-1", финансово мотивирует соперников днепрян, чтобы они отбирали очки у команды Александра Кучера. Такую информацию дает журналист Игорь Цыганык.

"Нужно говорить про стимуляцию соперников. И это происходит. В частности, "Шахтер" предлагает за то, что любая команда отберет очки у "Днепра-1", они предлагают кругленькую сумму. Порядка 75 тысяч долларов", – сказал Цыганык.

Напомним, что на данный момент "Шахтер" лидирует в УПЛ, опережая "Днепр-1" на 7 очков. При этом, у днепрян есть еще матче в запасе.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
17.04.2023 в 20:20
Отлично, пусть клубы зарабатывают!
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
17.04.2023 в 19:58
75 штук каждому?
Ответить
0
-1

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