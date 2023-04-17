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Шахтер финансово мотивирует соперников Днепра-1. Цыганык назвал сумму
Журналист говорит, что финансовая мотивация третьих сторон в УПЛ остается
shakhtar.com
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"Нужно говорить про стимуляцию соперников. И это происходит. В частности, "Шахтер" предлагает за то, что любая команда отберет очки у "Днепра-1", они предлагают кругленькую сумму. Порядка 75 тысяч долларов", – сказал Цыганык.
Напомним, что на данный момент "Шахтер" лидирует в УПЛ, опережая "Днепр-1" на 7 очков. При этом, у днепрян есть еще матче в запасе.
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