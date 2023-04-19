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Шахтер и Днепр-1 в этом сезоне УПЛ забили больше всего голов после угловых

Премьер-лига
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А вот у Миная и Черноморца наибольшее показатели по процентному показателю

Шахтер и Днепр-1 в этом сезоне УПЛ забили больше всего голов после угловых

shakhtar.com

Новина українською

В 21 туре УПЛ сразу 5 голов было забито после угловых то есть, каждый четвертый гол тура.

Для УПЛ 25% – это очень высокий показатель для голов после угловых. Выше этой отметки в целом по сезону находятся только два клуба - "Минай" (4 гола из 15 = 26,66%) и "Черноморец" (5 голов из 19 = 26,31%).

Как видим, коэффициент полезного действия у "моряков" и закарпатцев после стандартов чрезвычайно высок.

Среди лидеров по среднему количеству поданных угловых в УПЛ - "Динамо", "Александрия", "Днепр-1" и "Шахтер". Но только два последних более или менее стабильно превращают их в забитые мячи.

В 21 туре днепряне и "горняки" записали себе еще по одному голу и вышли в лидеры нынешнего чемпионата Украины. У обоих клубов сейчас по шесть голов. Но "Днепр-1" после угловых забил 13,95% своих голов, а "Шахтер" – 11,53%.

Интересно, лидер индивидуального рейтинга голов по угловому — Эдуард Сарапий ("Днепр-1"), у него три удачных попытки. По два гола после угловых забили 13 футболистов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Минай СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
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Источник:
УПЛ

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