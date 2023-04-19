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Шахтер и Днепр-1 в этом сезоне УПЛ забили больше всего голов после угловых
А вот у Миная и Черноморца наибольшее показатели по процентному показателю
shakhtar.com
В 21 туре
Для УПЛ 25% – это очень высокий показатель для голов после угловых. Выше этой отметки в целом по сезону находятся только два клуба - "Минай" (4 гола из 15 = 26,66%) и "Черноморец" (5 голов из 19 = 26,31%).
Как видим, коэффициент полезного действия у "моряков" и закарпатцев после стандартов чрезвычайно высок.
Среди лидеров по среднему количеству поданных угловых в УПЛ - "Динамо", "Александрия", "
В 21 туре днепряне и "горняки" записали себе еще по одному голу и вышли в лидеры нынешнего чемпионата Украины. У обоих клубов сейчас по шесть голов. Но "Днепр-1" после угловых забил 13,95% своих голов, а "Шахтер" – 11,53%.
Интересно, лидер индивидуального рейтинга голов по угловому — Эдуард Сарапий ("Днепр-1"), у него три удачных попытки. По два гола после угловых забили 13 футболистов.
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