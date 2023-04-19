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Два игрока Руха в матче с Ингульцом столкнулись головами и были госпитализированы
Мысык и Роман случайно столкнулись головами
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Неприятный эпизод случился в перенесенном матче 10-го тура УПЛ между
На 24 минуте два игрока львовской команды Виталий Роман и Марьян Мысык не заметили друг друга и столкнулись головами.
У обоих игроков случились как минимум рассечения и они были заменены.
В связи с полученными повреждениями и для полного обследования оба футболиста были доставлены в больницу.
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Источник:ФК Рух
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