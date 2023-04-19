Два игрока Руха в матче с Ингульцом столкнулись головами и были госпитализированы

Неприятный эпизод случился в перенесенном матче 10-го тура УПЛ между "Рухом" и" Ингульцом" (1:0) .

На 24 минуте два игрока львовской команды Виталий Роман и Марьян Мысык не заметили друг друга и столкнулись головами.

У обоих игроков случились как минимум рассечения и они были заменены.

В связи с полученными повреждениями и для полного обследования оба футболиста были доставлены в больницу.