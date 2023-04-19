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Два игрока Руха в матче с Ингульцом столкнулись головами и были госпитализированы

Премьер-лига
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Мысык и Роман случайно столкнулись головами

Два игрока Руха в матче с Ингульцом столкнулись головами и были госпитализированы

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Новина українською

Неприятный эпизод случился в перенесенном матче 10-го тура УПЛ между "Рухом" и" Ингульцом" (1:0).

На 24 минуте два игрока львовской команды Виталий Роман и Марьян Мысык не заметили друг друга и столкнулись головами.

У обоих игроков случились как минимум рассечения и они были заменены.

В связи с полученными повреждениями и для полного обследования оба футболиста были доставлены в больницу.

Два игрока Руха в матче с Ингульцом столкнулись головами и были госпитализированы - изображение 1
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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Марьян Мысык
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Источник:
ФК Рух

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