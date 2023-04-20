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Шелаев: На результатах Динамо сказывается чрезмерное волнение молодежи

Премьер-лига
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А козырь перед матчем с Шахтером - это мотивация

Шелаев: На результатах Динамо сказывается чрезмерное волнение молодежи

фото - ФК Динамо (Київ)

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Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер".

"На результатах "Динамо" сказывается чрезмерное волнение молодежи, которую активно ставит в основу Мирча Луческу. Заметно, как волнуются и ошибаются Дячук, Ванат и Царенко. Чтобы этого избавиться, им нужно время.

К тому же трудно понять, какой потенциал имеет Лонвейк, который периодически очень неплохо играет, однако в каком компоненте футбола он наиболее полезен – как диспетчер или как защитник – пока неясно. Козырь "Динамо" – это мотивация, поскольку "Шахтер" остается весомым раздражителем", — сказал Шелаев.

Напомним, что матч "Динамо" – "Шахтер" состоится в субботу, 22 апреля, начало – в 17:00.

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В статье: Олег Шелаев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
FootBoom

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