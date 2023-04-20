Шелаев: На результатах Динамо сказывается чрезмерное волнение молодежи

Экс-игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер".

"На результатах "Динамо" сказывается чрезмерное волнение молодежи, которую активно ставит в основу Мирча Луческу. Заметно, как волнуются и ошибаются Дячук, Ванат и Царенко. Чтобы этого избавиться, им нужно время.

К тому же трудно понять, какой потенциал имеет Лонвейк, который периодически очень неплохо играет, однако в каком компоненте футбола он наиболее полезен – как диспетчер или как защитник – пока неясно. Козырь "Динамо" – это мотивация, поскольку "Шахтер" остается весомым раздражителем", — сказал Шелаев.