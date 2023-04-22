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Ровенчане со зрителями, но все равно без победы. Верес - Минай 1:1
Матч в Ровно проходил не совсем при пустых трибунах
Скріншот з трансляції
Отчет с матче читайте на нашем сайте позже
Ровно. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Дмитрий Оганесян (Луганск), Александр Дашко (Киевская область)
Верес - ФК Минай 1:1
Голы: Андрей Близниченко 55 - Егор Твердохлеб 60
Верес: Вадим Ющишин, Семен Вовченко, Андрей Близниченко (Виталий Дахновский 74), Дмитрий Клёц (Дмитрий Шух 81), Александр Лебеденко, Геннадий Пасич, Даниил Хондак, Станислав Шарай, Владислав Шарай, Николай Гайдучик (Михаил Шестаков 74), Василий Курко
ФК Минай: Александр Бандура, Богдан Чуев (Андрей Булеза 59), Юрий Кравчук, Михаил Гечев, Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин (Михаил Шишка 58), Игорь Гончар, Вадим Витенчук, Олег Вишневский (Юрий Коломоец 85), Валерий Рогозинский (Иван Трубочкин 74)
Предупреждения: Геннадий Пасич 40 - Олег Горин 22
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