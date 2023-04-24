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Зубков вернулся к тренировкам в общей группе Шахтера
Полузащитник восстановился после травмы
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Игорь Йовичевич получил хорошие новости из лазарета команды. Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба горняков.
Напомним, Зубков получил травму задней поверхности бедра в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против "Фейеноорда" (1:7). В текущем сезоне 26-летний вингер провел 19 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, забил 6 голов и выполнил 1 ассист.
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