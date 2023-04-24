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Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
Как дела у Зинченко, Цыганкова и Малиновского
Известный комментатор Роберто Моралес в очередном влоге на канале UA-Футбол делится своими впечатлениями от состоявшихся в течение выходных матчей (22-23 апреля). В центре внимания судейство в УПЛ, Классическое между Динамо и Шахтером, победа Барсы над Атлетико, плохой матч Цыганкова, проблемы Зинченко, уникальное поражение Баварии и многое другое.
В этом выпуске:
- 00:21 – Четыре пенальти! Что это было в Полтаве?
- 02:13 – Классическое: рука Ракицкого, ошибка Нещерета
- 04:20 – Заря дышит в спину лидерам, но и здесь вопрос к судейству
- 05:04 – Кого не хватило Атлетико, Тер Штеген на пороге уникального рекорда
- 06:13 – Севилья ожила
- 07:06 – Первый плохой матч Цыганкова за Жирону
- 08:01 – Прогноз Моралеса по Арсеналу потихоньку сбывается
- 09:37 – Италия: Моуриньо злится из-за Юве
- 11:00 – О ТОП-матче в Первой лиге – Оболонь удивляет
- 12:36 – Малиновский снова в деле
- 13:21 – Бавария теряет лидерство из-за странного поражения
- 14:47 – Пепе как пример правильного отношения к жизни
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