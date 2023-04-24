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Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса

Премьер-лига
(2 голосов)

Как дела у Зинченко, Цыганкова и Малиновского

Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный комментатор Роберто Моралес в очередном влоге на канале UA-Футбол делится своими впечатлениями от состоявшихся в течение выходных матчей (22-23 апреля). В центре внимания судейство в УПЛ, Классическое между Динамо и Шахтером, победа Барсы над Атлетико, плохой матч Цыганкова, проблемы Зинченко, уникальное поражение Баварии и многое другое.

В этом выпуске:

  • 00:21 – Четыре пенальти! Что это было в Полтаве?
  • 02:13 – Классическое: рука Ракицкого, ошибка Нещерета
  • 04:20 – Заря дышит в спину лидерам, но и здесь вопрос к судейству
  • 05:04 – Кого не хватило Атлетико, Тер Штеген на пороге уникального рекорда
  • 06:13 – Севилья ожила
  • 07:06 – Первый плохой матч Цыганкова за Жирону
  • 08:01 – Прогноз Моралеса по Арсеналу потихоньку сбывается
  • 09:37 – Италия: Моуриньо злится из-за Юве
  • 11:00 – О ТОП-матче в Первой лиге – Оболонь удивляет
  • 12:36 – Малиновский снова в деле
  • 13:21 – Бавария теряет лидерство из-за странного поражения
  • 14:47 – Пепе как пример правильного отношения к жизни

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В статье: канал UA-Футбол
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