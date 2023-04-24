  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Кривбасса: Наши тренеры дают эмоцию, и в матче с Черноморцем этой эмоции где-то не хватало у поле
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Кривбасса: Наши тренеры дают эмоцию, и в матче с Черноморцем этой эмоции где-то не хватало у поле

Премьер-лига
(1 голосов)

Кривбасс без Вернидуба проиграл Черноморцу

Хавбек Кривбасса: Наши тренеры дают эмоцию, и в матче с Черноморцем этой эмоции где-то не хватало у поле

fckryvbas.com

Новина українською

Хавбек "Кривбасса" Максим Задерака, автор первого гола, поделился впечатлениями после домашнего матча 22 тура УПЛ против "Черноморца" (2:3).

– Максим, на табло 2:3, неутешительный счет для "Кривбасса". Заслужено ли команде проиграть по такой игре?

- Трудная была игра, много выпало ребят перед матчем. Но вышли, бились, вроде перевернули ход поединка, но чего-то не хватило. Тренерский штаб будет разбирать на теории ошибки, посмотрим, чего нам не хватило.

- Кстати, что касается тренеров: сегодня вы играли впервые и без главного тренера, и без его ассистента на скамейке. Насколько это было необычно и влияет ли все это на игроков?

– Да, это влияет. Наши тренеры дают эмоцию, и этой эмоции где-то не хватало у поля. Поэтому очень тяжело без них.

– Когда ты забивал, пробивал именно так, чтобы у вратаря шансов не было?

– Вратарь вышел и я ему проткнул мяч между ног. Я не видел, что там игрок мог выбить, но все же мяч залетел, к счастью.

– Соперник воспользовался нашими ошибками?

– "Черноморец" очень хорошая команда, мы их разбирали и видели их сильные качества. Это поражение сделает нас сильнее – разберемся, будем готовиться к другим матчам, анализировать и играть для болельщиков.

По теме
yellow-arrow
Отказ Шахтера действовать с позиции силы, (не)фартовые цифры Барсы. Обзор главных матчей выходных
yellow-arrow
Фэйл Валефа роковым не стал. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Рух
yellow-arrow
Дедишин грубо среагировал на реплику представителя Днепра-1, адресованную не ему. А теперь еще и обвиняет журналиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Черноморец (Одесса) Максим Задерака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбас

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде