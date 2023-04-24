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Хавбек Кривбасса: Наши тренеры дают эмоцию, и в матче с Черноморцем этой эмоции где-то не хватало у поле
Кривбасс без Вернидуба проиграл Черноморцу
fckryvbas.com
Хавбек "Кривбасса" Максим Задерака, автор первого гола, поделился впечатлениями после
– Максим, на табло 2:3, неутешительный счет для "Кривбасса". Заслужено ли команде проиграть по такой игре?
- Трудная была игра, много выпало ребят перед матчем. Но вышли, бились, вроде перевернули ход поединка, но чего-то не хватило. Тренерский штаб будет разбирать на теории ошибки, посмотрим, чего нам не хватило.
- Кстати, что касается тренеров: сегодня вы играли впервые и без главного тренера, и без его ассистента на скамейке. Насколько это было необычно и влияет ли все это на игроков?
– Да, это влияет. Наши тренеры дают эмоцию, и этой эмоции где-то не хватало у поля. Поэтому очень тяжело без них.
– Когда ты забивал, пробивал именно так, чтобы у вратаря шансов не было?
– Вратарь вышел и я ему проткнул мяч между ног. Я не видел, что там игрок мог выбить, но все же мяч залетел, к счастью.
– Соперник воспользовался нашими ошибками?
– "Черноморец" очень хорошая команда, мы их разбирали и видели их сильные качества. Это поражение сделает нас сильнее – разберемся, будем готовиться к другим матчам, анализировать и играть для болельщиков.
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