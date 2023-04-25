Довбик: Селезнев уже был зациклен на каких-то рекордах, у него это не очень сильно получилось

Форвард " Днепра-1 " Артем Довбик заявил, что он не зациклен на каких-либо бомбардирских рекордах.

Артем может побить рекорд Генриха Мхитаряна по количеству голов за сезон. Сейчас в активе у форварда днепрян 19 голов, а Генрих в сезоне-2012/2013 забил 25.

"Мне сейчас все постоянно об этом говорят, но я стараюсь сильно на этом не зацикливаться. Главное, чтобы мы побеждали. Голы сами будут приходить, если буду хорошо работать.

Уже Селезнев был зациклен на каких-то рекордах, поэтому у него это не очень сильно получилось", – заявил Довбик.