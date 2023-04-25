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Довбик: Селезнев уже был зациклен на каких-то рекордах, у него это не очень сильно получилось

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Артем может побить рекорд Генриха Мхитаряна

Довбик: Селезнев уже был зациклен на каких-то рекордах, у него это не очень сильно получилось

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик заявил, что он не зациклен на каких-либо бомбардирских рекордах.

Артем может побить рекорд Генриха Мхитаряна по количеству голов за сезон. Сейчас в активе у форварда днепрян 19 голов, а Генрих в сезоне-2012/2013 забил 25.

"Мне сейчас все постоянно об этом говорят, но я стараюсь сильно на этом не зацикливаться. Главное, чтобы мы побеждали. Голы сами будут приходить, если буду хорошо работать.

Уже Селезнев был зациклен на каких-то рекордах, поэтому у него это не очень сильно получилось", – заявил Довбик.

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В статье: Евгений Селезнев Генрих Мхитарян Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
25.04.2023 в 19:45
Мхитарян забил 25 голов и только один с пенальти.
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