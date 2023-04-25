Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бурбас: Днепр-1 и Заря в этом году еще не выплатили игрокам ни одной зарплаты
Такая вот интересная информация от инсайдера
scdnipro1.com.ua
"
Такую информацию дет журналист Игорь Бурбас.
То есть задолженность составляет 4 месяца (если считать заканчивающийся апрель)
Напомним, что "Днепр-1" на данный момент находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ, "Заря" – на третьем.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Популярное сейчас
- Цыганков vs Винисиус. Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2023
- Цыганков против Реала и главный матч АПЛ: Сити - Арсенал. Расписание футбола на 24-30 апреля
- Впервые за 60 лет Динамо возглавил бывший вратарь. До Шовковского таких было еще четверо
- Динамо - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
Новости по теме
- 14:44 Украинские СМИ: 4 клуба УПЛ против создания единого телепула - им угрожают штрафом
- 06:35 Украинские Вылет Зари, соперник Днепра-1, интерес к Малиновскому в АПЛ. Главные новости за 11 августа
- 13:56 Украинские Практически все украинские клубы решили проводить матчи еврокубков в одной стране. Только Динамо хочет играть в Румынии – Источник
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 23:16
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн