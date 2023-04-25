Бурбас: Днепр-1 и Заря в этом году еще не выплатили игрокам ни одной зарплаты

" Днепр-1 " и "Заря" в текущем календарном году не выплатили своим игрокам еще ни одной зарплаты.

Такую информацию дет журналист Игорь Бурбас.

То есть задолженность составляет 4 месяца (если считать заканчивающийся апрель)

Напомним, что "Днепр-1" на данный момент находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ, "Заря" – на третьем.