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Бурбас: Днепр-1 и Заря в этом году еще не выплатили игрокам ни одной зарплаты

Премьер-лига
(1 голосов)

Такая вот интересная информация от инсайдера

Бурбас: Днепр-1 и Заря в этом году еще не выплатили игрокам ни одной зарплаты

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" и "Заря" в текущем календарном году не выплатили своим игрокам еще ни одной зарплаты.

Такую информацию дет журналист Игорь Бурбас.

То есть задолженность составляет 4 месяца (если считать заканчивающийся апрель)

Напомним, что "Днепр-1" на данный момент находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ, "Заря" – на третьем.

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1 Игорь Бурбас
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 23:16
да читали это уже часа два назад на других сайтах - запаздываете!
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