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Кравец может перейти в Карпаты: известно условие, при котором осуществится трансфер
Защитник может вернуться в родную команду
Фото: ФК Колос
Защитник "Ворсклы" Василий Кравец может снова стать игроком "Карпат". Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.
Согласно его информации, у футболиста есть договоренность с руководством полтавского клуба, что если львовяне выйдут в УПЛ, то он может осуществить полноценный переход в команду, за которую выступал с 2014 по 2017 год.
Сам Кравец хочет вернуться в родные "Карпаты". Отмечается, что этот трансфер мог произойти еще летом, но сам игрок тогда решил, что переход в Первую лигу будет не самым верным шагом в карьере.
В текущем сезоне Кравец провел 19 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.
"Карпаты" занимают 4-е место в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги.
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