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Кравец может перейти в Карпаты: известно условие, при котором осуществится трансфер

Премьер-лига
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Защитник может вернуться в родную команду

Кравец может перейти в Карпаты: известно условие, при котором осуществится трансфер

Фото: ФК Колос

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Василий Кравец может снова стать игроком "Карпат". Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков.

Согласно его информации, у футболиста есть договоренность с руководством полтавского клуба, что если львовяне выйдут в УПЛ, то он может осуществить полноценный переход в команду, за которую выступал с 2014 по 2017 год.

Сам Кравец хочет вернуться в родные "Карпаты". Отмечается, что этот трансфер мог произойти еще летом, но сам игрок тогда решил, что переход в Первую лигу будет не самым верным шагом в карьере.

В текущем сезоне Кравец провел 19 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах, забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.

"Карпаты" занимают 4-е место в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги.

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В статье: Ворскла (Полтава) Василий Кравец Карпаты (Львов)
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