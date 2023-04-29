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Кополовец: Думаете, что эти Лучи заинтересованы, чтобы у нас футбол был?
Экс-футболист считает, что итальянцы не видят среди своих целей развитие отечественного футбола
Фото Павла Кубанова - УАФ
Бывший игрок львовских "Карпат", "Говерлы", "Миная" Михаил Кополовец раскритиковал деятельность председателя Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи:
“Думаете, что эти Лучи-х*ючи заинтересованы, чтобы у нас футбол был? Он сидит и управляет нашим футболом из Италии. О чем мы можем говорить? Какой детский футбол? Неужели мы такая большая нация и не можем найти человека, который знает этот футбол изнутри. Зачем итальянец? Мутняк, мутняк.
Со своими так не поступишь. Ты своему не заплатишь 70 тысяч долларов в месяц. Ты заплатишь десять. Я в футболе не первый год. Я примерно понимаю. Может, я не знаю всех нюансов внутри. Можно и со своими, но так выгоднее. Он сидит там. Он максимально ручной чудак. Судьи. Вот ты сегодня судишь, завтра не судишь. Это постоянно было, к сожалению. За сколько лет, и мы остались в этой х*рне. Игры, судьи...
Сейчас я не связан с футболом и могу спокойно поговорить об этом. Так смотришь и снова. Тот Лучи, судейские бригады. Этого наказали... Судьи просто зависимы от федерации. От президента той федерации максимально. Он держит их за яйца…”, – сказал Кополовец.
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