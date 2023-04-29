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Ориховский стал лучшим бомбардиром в истории Колоса в УПЛ

Премьер-лига
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В этом сезоне он забил больше половины своих голов

Ориховский стал лучшим бомбардиром в истории Колоса в УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Единственный гол "Колоса" во вчерашнем матче против "Шахтера" забил полузащитник Павел Ориховский. Для него этот мяч стал 14-м в футболке коваливцев в чемпионате Украины.

По этому показателю он опередил Владимира Лысенко, у которого 13 председателей в рамках УПЛ. Теперь Ориховский является единолично лучшим бомбардиром "Колоса" в истории выступлений команды в чемпионате Украины.

В частности, в текущем сезоне на счету Павла восемь голов. По этому показателю он занимает седьмое место в этом розыгрыше УПЛ.

В общей сложности Ориховский провел за "Колос" 67 матчей – это самый большой показатель в его профессиональной карьере среди всех клубов.

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В статье: Колос (Ковалевка) Павел Ореховский
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