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Голодюк: Мы потеряли важных игроков на будущие матчи
Наставника это огорчило не меньше, чем результат
UA-Football/Автор - Олександр Приходько
Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал матч 23-го тура УПЛ против "Миная":
" - Добрий день. Боевая игра была. Даже очень. На первую роль в этой игре выходил характер. Этим и славится "Минай". Мы предупреждали об этом ребят. Я долгое время работал под руководством этого тренера (Шарана, – примечание) и хорошо знаю его требования. У него не будет играть тот, кто не отдает в игре все силы. Так и было сегодня. Для нас все шло хорошо, пока мы не сбились на игру, предложенную “Минаем”: на борьбу, отсутствие контроля. Они этим воспользовались и забили. Могло быть лучше для нас, но есть как есть.
- Вы сделали две вынужденные замены. В каком состоянии находятся игроки?
- Мышечные травмы. По ощущениям, которые передали ребята, им понадобится больше времени для восстановления. Мы потеряли важных игроков на будущие игры. Это огорчает не меньше, чем результат.
- Относительно результата все же расстроены? Считаете, что потеряли два очка?
- Мы понимали, что "Минай" – агрессивная команда. Но игра так складывалась, что после нее осталось немного негативное настроение. Но в целом мы удовлетворены, что показали характер и самоотдачу. Немного не дотерпели, чтобы уехать отсюда в Киев с тремя очками”, - сказал Голодюк.
После этого матча "Металлист 1925" занимает девятое место в УПЛ с 26 очками. Следующий поединок харьковчане проведут 4 мая против “Руха”.
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