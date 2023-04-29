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Тонкая грань. Ингулец – Днепр-1 0:2

Премьер-лига
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(2 голосов)

Фаворит берет непростые три очка

Тонкая грань. Ингулец – Днепр-1 0:2

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
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Отчет по матчу читайте в ближайшее время

Петрово. Стадион "Ингулец"
Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Виктор Матяш (Донецк)
Ингулец - СК Днепр-1 0:2
Голы: Артем Довбик 58 (пен.), Игорь Когут 63
Ингулец: Олег Билык, Евгений Запорожец, Владислав Клименко (Владислав Сидоренко 86), Максим Марусич (Андрей Коробенко 73), Александр Кучеренко (Денис Резепов 65), Иван Головкин (Владимир Одарюк 65), Артем Смоляков, Дмитрий Нагиев, Максим Ковалёв, Дмитрий Поспелов, Андрей Кухарук (Юрий Козыренко 73)
СК Днепр-1: Владислав Рыбак, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихалёнок (Владимир Танчик 85), Алексей Гуцуляк (Евгений Подлепенец 85), Руслан Бабенко, Доминго Бланко (Жоау Пеглов 68), Игорь Когут (Валентин Рубчинский 68), Александр Сваток, Рональд Матаррита (Александр Назаренко 68)
Предупреждения: Евгений Запорожец 90 - Доминго Бланко 9, Игорь Когут 18, Рональд Матаррита 53, Эдуард Сарапий 60, Александр Пихалёнок 74

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В статье: Ингулец (Петрово) СК Днепр-1
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