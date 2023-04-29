Потерянное счастье. Рух - Ворскла 1:1

"Ворскла" приехала в гости к "Руху" в статусе условного фаворита. Все-таки три последних победы подряд поднимали статус полтавчан. При этом, если сравнивать статус с кризисным "Рухом", который что с Пономаревым, что без него, не побеждал с начала марта.

"Ворскла", как всегда неожиданно, подошла к матчу с серьезными кадровыми проблемами – у полтавчан не успел восстановиться Чеснаков, также перед поединком вылетел Скляр. В итоге, на скамейке запасных у гостей осталось всего пять полевых игроков, а в старте вышел ветеран Яворский, появление которого, в итоге, и станет одним из решающих факторов матча.

У львовян вернулись Отабор и Роман, Китела занял свое законное место на скамейке, а травмированный Слюсар наблюдал за игрой с трибун.

Первый тайм особо не впечатлил. Начали команды в равном темпе, но темп этот был не самым настойчивым. Гости, особенно во второй половине первой сорокапятиминутке выглядели чуть получше, но без серьезных обострений.

Несколько развеял размеренное течение событий Панькив, который на 33-й минуте вдруг решил отдать пас на Челядина, чтобы самому потом в героическом сейве спасать команду.

Также запомнился интересно разыгранный штрафной от Ворсклы с ударом Сефери выше и фланговый проход Климчука с ударом на силу, который нейтрализовал Исенко.

После перерыва игра пошла немного повеселее. Повелеее для болельщиков полтавчан, потому что "Ворксла" стала больше играть вперед, и все-таки нашла свой гол, причем забили полтавчане действительно красавца. Павлюк из средней зоны отдал ближе к штрафной на Олейника, Денис пяточкой скинул на Кане, тот отправил в штрафную на Степанюка, который и пробил в угол! Все это в касание, и все это оказалось не только красиво, но и результативно.

Играть еще было почти целый тайм, но просвета в атаках "Руха" не наблюдалось. Совершенно пресная игра львовян впереди, пассивные Рунич и Таллес, которых Пономарев, в итоге, усадил на лавку.

К тому же, "Ворскла" уверенно убивала игру, справляясь с не самыми настырными наскоками хозяев, где-то мелким фолом, где-то затяжкой времени сбивая темп и сохраняя комфортный для себя результат.

И шло все, катилось к минимальной победе гостей, и была бы она по игре, и уже готовился автор материала расписать про четвертую подряд победу полтавчан, пока уже в компенсированное время за дело не взялся Яворский (смотрите выше). После заброса в штрафную Исенко не очень удачно отбил удар Климчука, мяч катился к углу вратарской. Форвард "Руха" из эпизода не выключился, устремился к круглому, удачно подставился и получил толчок сзади от Яворского. Зачем? Для чего? Угол был острый и вряд ли форвард львовян выжал бы что-то из эпизода, но Сергей все-таки налетел на нападающего, может и не совсем осознанно. Пенальти, еще и красную судья показал.

Ну и сам пострадавший с точки на силу прошил ворота.

1:1. Счастливое спасение "Руха" в казалось, проигранном матче. Проигранном по делу. Ну и упущенная победа Полтавы.

Конечно, гостям должно быть обидно. А Яворскому – вдвойне.

А вот эмоции болельщиков "Руха" понять сложно. Вродже и спаслись, заработали очко, но команда все-так же идет без побед и все еще в зоне вылета. И что хуже всего, льявовяне согодня совершенно не впечатлили по игре.

VBET-лига. 23-й тур

29 апреля, Львов, стадион "Львов Арена"

"Рух" (Львов) – "Ворскла" (Полтава) 1:1

Голы: Климчук (90+1, пен) - Степанюк (58)

Предупреждения: Сефери – Яворский, Челядин

Удаление: Яворский (90, фол последней надежды)

"Рух": Панькив, Роман, Холод, Дидык, Лях, Рунич (Альваренга, 62), Эдсон (Подгурский, 65), Таллес (Мысык, 81), Довгий (Притула, 62), Соломон, Климчук

"Ворскла": Исенко, Кравец, Пердута, Олейник (Нестеренко, 89), Степанюк, Яворский, Сефери, Павлюк, Бацула, Челядин (Кулаковский, 85), Кане (Лукас Рамирес, 90+2)