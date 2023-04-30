Шахтер проведет выездной матч против Ингульца на Арене Львов. Петровцы будут жить во Львове за счет горняков

13 мая в рамках 26-го тура УПЛ "Ингулец" должен был сыграть домашний матч против "Шахтера" в пгт Петрово. Однако клубы договорились провести этот поединок на "Арене Львов".

Как сообщает "ТаТоТаке", президент петровцев Александр Поврознюк лично принял предложение "горняков" снова провести матчи во Львове, как это было между командами в первом круге чемпионата. 8 мая у "Ингульца" запланирован матч против "Руха". Все эти пять дней между поединками "Ингулец" будет жить во Львове за счет "горняков".

Tribuna.com отмечает, что в аналогичной ситуации Поворознюк не согласился с просьбой "Днепра-1". “Ингульцу” было предложено провести матч 23-го тура в Ужгороде – днепряне обещали взять на себя все расходы. Однако президент ответил отказом. В том матче "Днепр-1" победил "Ингулец" со счетом 2:0.