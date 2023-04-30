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Путря: У игроков Зари есть класс, они сегодня его продемонстрировали

Премьер-лига
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Игрок считает, что его команда проиграла заслуженно

Путря: У игроков Зари есть класс, они сегодня его продемонстрировали

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Защитник "Чернморца" Илья Путря прокомментировал поражение от "Зари" (1:3) в 23-м туре УПЛ.

- Вторая часть чемпионата оживленно началась для "Черноморца", вы отбирали очки у более сильных соперников, и болельщики ожидали, что навяжете борьбу "Зари". По вашему мнению, чего не хватило вашей команде?

- Ну, пожалуй, не хватило забитых мячей. После 0:2 мы пытались играть в свой футбол, не отходили от игры, один мяч отыграли. Я считаю, второй тайм мы начали сильнее "Зари", но не забили, и третий гол нас немного надломил. Итог на табло.

- Соглашаетесь, что хаотично начали этот матч, были ошибки на ровном месте – Дмитрий Непогодов взял в руки от своего. Не хватало взаимопонимания или уверенности?

– Не знаю, мы выходили на игру уверенно. Это ошибки, а ошибиться может каждый. Не скажу, что мы были какие-то расконцентрированные или еще что-то, просто Непогодов не думал, что это пас и взял мяч в руки.

А то, что быстро пропустили два мяча – так бывает. Два раза ошиблись на своей половине поля – соперники нас наказали. У игроков "Зари" есть класс, они сегодня его продемонстрировали, - сказал Путря.

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) Илья Путря
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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