Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Путря: У игроков Зари есть класс, они сегодня его продемонстрировали
Игрок считает, что его команда проиграла заслуженно
Фото: ФК Черноморец
Защитник "Чернморца" Илья Путря прокомментировал поражение от "Зари" (1:3) в 23-м туре УПЛ.
- Вторая часть чемпионата оживленно началась для "Черноморца", вы отбирали очки у более сильных соперников, и болельщики ожидали, что навяжете борьбу "Зари". По вашему мнению, чего не хватило вашей команде?
- Ну, пожалуй, не хватило забитых мячей. После 0:2 мы пытались играть в свой футбол, не отходили от игры, один мяч отыграли. Я считаю, второй тайм мы начали сильнее "Зари", но не забили, и третий гол нас немного надломил. Итог на табло.
- Соглашаетесь, что хаотично начали этот матч, были ошибки на ровном месте – Дмитрий Непогодов взял в руки от своего. Не хватало взаимопонимания или уверенности?
– Не знаю, мы выходили на игру уверенно. Это ошибки, а ошибиться может каждый. Не скажу, что мы были какие-то расконцентрированные или еще что-то, просто Непогодов не думал, что это пас и взял мяч в руки.
А то, что быстро пропустили два мяча – так бывает. Два раза ошиблись на своей половине поля – соперники нас наказали. У игроков "Зари" есть класс, они сегодня его продемонстрировали, - сказал Путря.
Популярное сейчас
- Украинская карьера Мистера: о визитах Прокопенко, инфаркте после Кубка УЕФА и аварии в Бухаресте
- Арсенал готов продать основного опорного полузащитника
- Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи окупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Заря продолжает погоню за Днепром-1, Кривбасс все ближе к еврокубкам. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО