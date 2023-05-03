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УПЛ. Шахтер - Минай 1:0. Доминирование? Было. Но был и бардак

Премьер-лига
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Судьи снова начудили

УПЛ. Шахтер - Минай 1:0. Доминирование? Было. Но был и бардак

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главное – не запутаться. Это был фактически домашний матч для "Миная". А в первом круге – фактически гостевой, хотя номинально – домашний. В том матче закарпатцы проиграли 1:4, не избежав разгрома так же, как и в двух предыдущих поединках против "Шахтера" на чужой территории. Единственный случай, когда аутсайдеру удалось отобрать очки у фаворита, случился именно в домашней игре.

Дополнительно акцентировать внимание на локации во времена, когда команды играют без болельщиков, нет смысла. Но все же какая-то магия родных стен существует. "Минай" чуть ли не в каждом своем матче – прописный аутсайдер, но ни разу в этом сезоне дома не проиграл с большим счетом. Максимум – 0:2 от "Ворсклы". Болельщики "Миная" имели основания верить в то, что хотя бы бой их любимцы гранду дадут.

УПЛ. Шахтер - Минай 1:0. Доминирование? Было. Но был и бардак - изображение 1

Но было очень сложно. Кадровые проблемы? Видимо, они повлияли, потому что маленькой команде, которой и является "Минай", тяжело играть без нескольких футболистов основы (Булеза, Гончар, Воробчак). Но не факт, что без потерь было бы по-другому. Ведь стиль у "Шахтера" был доминантным. И от этого стиля "горняки" не отступились бы при любых условиях.

Уже с первых минут на ворота Бандуры свалилось мощное давление. На чужую половину поля поднимались даже центральные защитники "Шахтера". Первый момент был у Зубкова, но в последний момент Кравчук сумел помешать удару. Добивание от Степаненко тоже не принесло результата. Но дивиденды для "Шахтера" при такой игре – это был только вопрос времени. Наконец, прорезав левый фланг обороны соперника, дончане забили усилиями Траоре. Его мощный удар с довольно острого угла еще раз подчеркнул наблюдение о том, как же искусен этот нападающий.

УПЛ. Шахтер - Минай 1:0. Доминирование? Было. Но был и бардак - изображение 2

"Минай" не хотел сдаваться – и за это команде уважение. Несколько острых контратак прошли в середине первого тайма, а спустя некоторое время даже был удар от Витенчука. Бить нужно было. Это могло привести к стандарту, что по такой игре могло быть спасением для подопечных Шарана.

Ну и, конечно, не пропускать второй мяч. С чем повезло в районе 25-й минуты, когда после мощного удара Судакова мяч попал в штангу, и только после этого оказался в руках Бандуры. Дальше – больше. Был самострел по воротам "Миная" от одного из защитников закарпатцев, был удар Шведа головой после флангового навеса. Вопросов к закономерности преимущества "горняков" не возникало. Это преимущество могло быть даже больше, чем один гол.

УПЛ. Шахтер - Минай 1:0. Доминирование? Было. Но был и бардак - изображение 3

Доходило до того, что даже фланговый защитник Матвиенко бил с позиции центрального нападающего. Бандура спас. Как и в эпизоде после прострела Матвиенко и удара Бондаренко. Как и после дальнего выстрела Конопли с прицелом в "девятку". С одной стороны, безоговорочное доминирование. С другой – не реализация, не позволившая закрыть игру еще до перерыва. Потому что после случившегося на последней минуте будут говорить не о преимуществе "горняков", а об украденном у "Миная" голе. По крайней мере, минайцы и на поле, и уже в перерыве апеллировали к арбитрам о том, что мяч пересек линию ворот после мощного выстрела Немчанинова в ходе розыгрыша штрафного. Действительно, почему отменили/не засчитали? То ли синдром Кашшаи, то ли неправильный секундомер.

УПЛ. Шахтер - Минай 1:0. Доминирование? Было. Но был и бардак - изображение 4

Второй тайм уже был не столь односторонним. "Минай" сумел навязать борьбу в центре поля, чего не было до перерыва. Но не сумел сместить акцент от своих ворот на ворота Трубина.

Были и дальше моменты у "Шахтера": Траоре чуть не забил после стандарта, Судаков снова прорывался флангом, а Степаненко напрягал защиту при стандартах. Ответ "Миная"? Твердохлеб бил с очень перспективной позиции, но медленно. Поэтому в блок.

А вообще описание второго тайма будет красноречивым, если процитировать обращение Степаненко к своим партнерам: "Я вас прошу, давайте без паники". "Шахтер" действительно выпустил из рук нити игры, хотя и не упускал преимущество в счете.

УПЛ. Шахтер - Минай 1:0. Доминирование? Было. Но был и бардак - изображение 5

И даже в такой уж сумбурной и немного панической игре дончане могли не доводить ситуацию до нервных минут. Бондаренко на дальней штанге после сбрасывания Келси просто нужно было под правильным углом подставить голову. Не сумел, поэтому мяч полетел мимо ворот.

"Шахтер" начал очень хорошо, но заканчивал очень плохо. Три очка – в кармане, но выводы после такой игры делать придется. А "Минай" таки подтвердил свое реноме неуступчивой домашней команды. Проиграл, но дал бой.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 24-й тур. 03.05.2023
Минай. Стадион "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Николай Балакин
"Шахтер" - ФК "Минай" 1:0
Гол: Лассина Траоре 12

"Шахтер": Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Кевин Келси 70), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Марьян Швед (Гиорги Гочолейшвили 71), Александр Зубков (Андрей Тотовицкий 62), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Егор Назарина 90+1), Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий (Богдан Михайличенко 71)

ФК "Минай": Александр Бандура, Тарас Дмитрук, Иван Трубочкин (Богдан Чуев 76), Юрий Кравчук (Антон Байдал 88), Егор Твердохлеб (Михаил Гечев 76), Дмитрий Немчанинов, Юрий Коломоец (Олег Вишневский 46), Сергей Петько (Олег Горин 67), Вадим Витенчук, Александр Мельник, Валерий Рогозинский

Предупреждения: Ефим Конопля 56 - Александр Бандура 64, Олег Вишневский 84

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Комментарии (23)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.05.2023 в 15:30
У Шахтаря я бачу лише одного гідного майстра, який міг би вирости у великого гравця - Криськова. Все інше - сіра посередність, у кращому випадку. Вся "велич" Шахтаря - це велика кишеня Ахметова, яка змащує цю команду-облуду.
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0
0
tolina-ystas (Краматорск)
03.05.2023 в 15:18
Шахтёр утратил игровой тонус.Вопросы есть к любой линии команды.Начнем от ворот.Трубин в каждой игре выдаёт очень серьёзные ошибки.Будь соперники помастеровитее были бы голы.Защита традиционно не на высоте.Класс соперников помогает.В средней линии выделить можно только Судакова,остальные незаметны.Атака тоже не блещет.Быстрых атак практически нет.Траоре не смотря на приличную массу часто падает.Вообщем вопров требующих решений много.
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+1
0
ANESTEZIO (Вінниця )
03.05.2023 в 15:11
Стовідсотковий гол не зарахували в ворота Шахтаря...
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+2
-1
DeepSh (Мариуполь)
03.05.2023 в 15:01
Матч, в котором Минаю очень повезло, что не залетело 4-5 голов. А у Миная по сути был один момент. Была бы автоматическая система определения гола - никаких разговоров бы не было. В любом случае, Шахтеру не позволительно транжирить столько убойных моментов.
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+2
-5
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.05.2023 в 14:59
Рівні за класом і грою команди. Нічия, яку за звичною процедурою обслуговування Шахтаря, вкрав суддя.
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+4
-4
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.05.2023 в 15:09
дырявый "эксперд"
Ответить
0
-3
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.05.2023 в 15:10
назначайте ВАР на все матчи лидеров
Ответить
0
-3
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.05.2023 в 15:11
назначайте ВАР на все матчи лидеров
Ответить
0
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.05.2023 в 15:13
"лідера" )))
+3
0
Alex-696 (Немирів)
03.05.2023 в 15:14
кабінетного)))
+2
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.05.2023 в 15:20
главное твоё динамо в .опе
0
-2
Pianist (Київ)
03.05.2023 в 14:55
Вот именно так шахтёр обычно и становится чемпионом. Там кабинетное техническое поражение сопернику, там кабинетные дисквалификации, там работа с судьями, там просто не засчитанный чистейший гол… Браво.
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+3
-3
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.05.2023 в 15:09
вспомни "компьютерный гол".а потом раззевай пасть.у вас самих рыло в пуху по самое некуда.дырявые "ангелы"
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+1
-3
Alex-696 (Немирів)
03.05.2023 в 15:12
Останні 10 років комп'ютерні голи малюють саме для шохтьора, матчі переносять, технічні перемоги присуджують, чисті голи не "бачать". Так що заткнись і вчи мову. Хоча б ка цапську, на якій ти спілкуєшся, бо пишеш безграмотно.
+1
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.05.2023 в 15:19
затнись сам и вой.слюни вытри.чем вы лучше чучелы?
0
-2
Alex-696 (Немирів)
03.05.2023 в 15:22
сєпар опущений)))
+1
0
Alex-696 (Немирів)
03.05.2023 в 15:23
Правда свинячі очки коле?
0
0
Alex-696 (Немирів)
03.05.2023 в 14:53
.
Ответить
+2
-2
Alex-696 (Немирів)
03.05.2023 в 14:53
.
Ответить
+2
-2
Alex-696 (Немирів)
03.05.2023 в 14:50
шохтьор не зможе - судєйка допоможе. Не "побачив" чистий гол Миная. Судєйкі треба собаку-поводиря придбати.
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+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.05.2023 в 14:49
алени! вместо реальных 4(5):1 получили скандал
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+2
-4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.05.2023 в 15:01
Реально це 1:1 - в кращому випадку для Шахтаря.
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+3
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
03.05.2023 в 15:06
необучаемые пижоны
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0
-3

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