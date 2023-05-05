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Скандал заказывали? Получите. ФОТОрепортаж с матча Шахтер – Минай 1:0
Огненная игра в пригороде Ужгорода
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Третье мая 2023-го года выдалось насыщенным днем в украинском футболе. Сразу пять матчей прошли в УПЛ. Два из них – на соседних локациях, в Закарпатье. Пока "Днепр-1" легко громил "Металлист", "Шахтер" мучился с "Минаем". Несмотря на доминирование, "горняки" забили только один гол, а потом уже откровенно отбивались.
И еще важный нюанс: "Минай" забил гол в ворота Трубина, но он странным образом был отменен бригадой арбитров во главе с Николаем Балакиным. Эмоции видел и фиксировал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько.
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