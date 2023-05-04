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Бутко: Все понимают цену ошибки. Кто потеряет очки, тот останется за бортом

Премьер-лига
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Защитник "Зари" - о финише сезона

Бутко: Все понимают цену ошибки. Кто потеряет очки, тот останется за бортом

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Правый защитник "Зари" Богдан Бутко рассказал о победе над "Вересом" (1:0) в матче 24-го тура УПЛ.

– Богдан, это была тяжелейшая игра для "Зари" весной. С чем это связываешь?

– Когда соперник закрывается у своих ворот, нам становится трудно играть.

– Хотя вы первыми открыли счет в этой игре...

– Да, хоть и моментов мы создали множество. Много не забиваем и сами себе проблемы создаем.

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– "Верес" неудобный соперник для "Зари"?

– Гости играли в свой обычный футбол, нам нужно смотреть за своей игрой. В каждом матче мы создаем очень много моментов. Иногда - забиваем, а иногда - нет.

– После удаления соперника не было расслабленности?

– Нет, мы понимали, что они закроются у своих ворот еще больше. Тяжело было вскрывать оборону.

– Почему во втором тайме не удалось увеличить свой перевес, после гола Имерекова?

– Так случилось, неточные удары, и в конце матча было очень тяжело. Мы перестали и мяч разыгрывать. Может, хотели победный результат сохранить. Нужно играть до конца.

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– Знаешь, что "Заря" установила рекорд по домашним играм без поражений? Теперь он составляет 19 игр.

– Знаю. Нужно продолжить серию в понедельник, в матче против "Металлиста 1925".

– Кроме "Зари", лидеры - "Шахтер" и "Днепр-1" также выиграли в этом туре. Пока ничего не меняется в турнирной таблице. Нужно ждать очные поединки?

– Возможно. Все понимают цену ошибки. Кто потеряет очки, тот останется за бортом, — сказал Бутко.

Сейчас "Заря" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: Богдан Бутко Заря (Луганск) Верес (Ровно)
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Источник:
Sport Arena

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