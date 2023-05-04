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Эдмар - о матче с Рухом: Спасибо футболистам и рад, что все так закончилось

Премьер-лига
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Металлист 1925 фактически весь матч играл в меньшинстве

Эдмар - о матче с Рухом: Спасибо футболистам и рад, что все так закончилось

metalist1925.com

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста 1925" Эдмар поделился впечатлениями от игры 24-го тура УПЛ против львовского "Руха" (0:0).

- Сегодня команда заслуживает похвалы, с первых минут играли в меньшинстве...

- Да, было тяжело. Ребята сами понимали, что нужно вдвое больше бегать после удаления. Благодарю ребят за самоотдачу и характер, который они показали. Мы, играя вдесятером, имели моменты, но не смогли их реализовать. Но сам факт мы их создавали. За эту игру могу сказать команде только спасибо.

- Удаление на пятой минуте, сломало весь план на игру?

– Конечно, никто не думал, что так будет. Хорошо, что игроки переключились и хорошо сыграли. Планировали играть иначе, но как случилось. Еще раз спасибо футболистам и рад, что все так закончилось.

– Сегодня вы на замену выпустили молодых игроков: Островского и Ногейру. Наверное, для них трудно было войти в такой поединок?

- Только из-за таких матчей, они наберутся опыта. Мы вместе с руководством хотим делать ставку на молодежь, которая будет являться лицом клуба в будущем. Островский и Ногейра сыграли неплохо, но надо улучшать определенные элементы, а опытным игрокам им в этом помогать.

- Снова не проиграли, это уже 4-матчевая беспроигрышная серия, но, пожалуй, хотелось бы, чтобы в ней было больше побед...

– Всегда хочется побед, но сейчас в чемпионате все матчи непредсказуемы. Надо быть в тонусе и набирать очки. Для нас каждый зачетный бал важен и сегодня скорее один получили, чем два потеряли.

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В статье: Эдмар Галовский Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925

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