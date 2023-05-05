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Шахтер летом выкупит контракт Михайличенко. СМИ назвали сумму
В арендном соглашении есть пункт об обязательном выкупе при достижении определенных условий
Фото: twitter.com/FCShakhtar
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Более того, по информации Voetbal Nieuws в арендном соглашении между клубами есть условие, при выполнении которого для "горняков" автоматически наступает обязательство о выкупе защитника.
Что это за условие, источник не пишет, но уверен, что по окончанию сезона оно будет выполнено.
При этом, от продажи 26-летнего украинца "Андерлехт" в этом случае выручит 2,5 миллиона евро.
Напомним, что в 2020-м году "Андерлехт" заплатил "Заре" за Богдана 500 тысяч евро. В Бельгии он провел 51 матч (гол + два ассиста), а летом 2022-го перебрался в "Шахтер". Под руководством Йовичевича защитник принял участие в 28 встречах, отличившись двумя голами и пятью ассистами.
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