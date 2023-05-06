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Сабо: Луческу сам не уйдет с Динамо, у него действующий контракт

Премьер-лига
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Однако эксперт понимает, что тренеру пора "на пенсию"

Сабо: Луческу сам не уйдет с Динамо, у него действующий контракт

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мнениями о подборе исполнителей в команде.

— После недавно перенесенной операции Луческу, возможно, уйдет на отдых. По Вашему мнению, доверят ли команду Александру Шовковскому, который сейчас тренирует "Динамо" с приставкой и.о.?

- Думаю, что Луческу сам не уйдет из "Динамо". Все-таки в Киеве он получает приличную зарплату. Есть контракт действующий. Скорее всего, румын останется руководить "Динамо" и после того, как возобновится после операции. Хотя, откровенно говоря, ему давно пора уходить на пенсию.

- Скорее всего, курс на украинизацию и собственных воспитанников тренерский штаб "Динамо" будет исповедовать и в следующем сезоне. Для молодежи это отличный шанс проявить себя, но по силам ли "необстреляным" игрокам держать планку привычных результатов "Динамо"?

— Сейчас в составе "Динамо" речь не только о главной команде, многих футболистах, и не только молодых, не соответствующих уровню "Динамо". Им не хватает уровня мастерства. Если не дано природой и нет трудолюбия, то не о чем говорить.

— Кризис "Динамо" на годы, — уверены многие болельщики. Вы разделяете такое мнение?

— Чтобы выйти из кризиса, нужны футболисты другого уровня. На уровне чемпионата Украины, возможно, качество игры и результаты соответственно со временем улучшатся, но в еврокубках с таким составом делать нечего, — сказал Сабо.

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В статье: Мирча Луческу Александр Шовковский Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
1news.com.ua

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