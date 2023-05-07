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Игроку Кривбасса сделали операцию - он не сможет играть длительный срок
Он был травмирован на тренировке
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Евгений Банада после перелома ключицы на тренировке команды Юрий Вернидуб был прооперирован.
Как сообщают официальные ресурсы "Кривбасса", после операции ключично-акромиального сустава футболист ждет длительной реабилитации. Пока точные сроки неизвестны.
31-летний Банада в дебютном сезоне за "Кривбасс" провел 18 матчей, на его счету один ассист. Раньше он долгое время играл за "Александрию".
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