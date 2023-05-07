  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игроку Кривбасса сделали операцию - он не сможет играть длительный срок
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроку Кривбасса сделали операцию - он не сможет играть длительный срок

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Он был травмирован на тренировке

Игроку Кривбасса сделали операцию - он не сможет играть длительный срок

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Евгений Банада после перелома ключицы на тренировке команды Юрий Вернидуб был прооперирован.

Как сообщают официальные ресурсы "Кривбасса", после операции ключично-акромиального сустава футболист ждет длительной реабилитации. Пока точные сроки неизвестны.

31-летний Банада в дебютном сезоне за "Кривбасс" провел 18 матчей, на его счету один ассист. Раньше он долгое время играл за "Александрию".

По теме
yellow-arrow
Александрия - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 мая 2023
yellow-arrow
Система видеоповторов в 25-м туре УПЛ не будет на матчах первой тройки чемпионата
yellow-arrow
Черноморец – Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 07.05.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Евгений Банада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде